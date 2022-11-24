24 Kasım 2022, Perşembe
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Son dakika | Külliye'de öğretmenlerle buluşma! Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Pençe-Kılıç operasyonu mesajı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceğine vurgu yaparak "Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz" dedi. Pençe-Kılıç operasyonundan rahatsız olan HDP'ye "Meclis'teki ne idiğü belirsizler." diyerek sert çıktı.