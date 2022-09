Son dakika: Türkiye ve Sırbistan arasında 7 mutabakat zabtı imzalandı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Batı’ya Rusya uyarısı

İki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını belirten Erdoğan, "Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, her alanda dayanışma içindeyiz. Sırbistan Balkanlar'ın adeta kilit taşı. Dolayısıyla münasebetlerimiz de her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Tabii şu an itibarıyla (ticaret hacminde) 2 milyar doları yakaladık, bunu daha da artıracağız." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve ileri düzeyde olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin sürekli yükseldiğini söyledi.

Türk yatırımlarının sürekli arttığını aktaran Vucic, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduklarını dile getirdi.

Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN'TA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI / VİDEO

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.