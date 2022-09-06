Son dakika: Başkan Erdoğan Balkan turuna çıktı: 3 günde 3 ülkeye ziyaret! Bosna Hersek’te önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin kıymetli başkanı Caferovic, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 30. yıldönümünde burada olmak ziyaretimize tarihi bir nitelik kazandırmıştır.



Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri müstesna nitelik taşımaktadır. Değerli mevkidaşlarımla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arefesinde bu ziyareti gerçekleştirmek bizim için de önemli.





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Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin olması önemlidir. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılmasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.

İKİ ÜLKE ARASINDA KİMLİK KARTIYLA SEYAHAT



Yatırımlarımızı daha da artırmak amacıyla neler yapabileceğimi ele aldık. Saraybosna-Belgrad Otoyol projesine büyük önem veriyoruz. Konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne gerekli talimatı verdim, süratle bu sıkıntıyı çözecekler.

Ziyaretimizle bu stratejik sürece yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla, özellikle bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş-gelişleri yapabilme kararını verdik. Bundan böyle Türkiye'den Bosna'ya, Bosna'dan Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edilebilecek. Sırbistan'la da yarın böyle bir anlaşma imzalayacağız. Tüm kulvarlarda Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.