Türkiye ve Sırbistan arasında 7 mutabakat zabtı imzalandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Batı'ya Rusya uyarısı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.45'te Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a gitti. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Sırbistan arasında 7 mutabakat zabtı imzalandı. Ticaret hacmi için ortak hedefin 5 milyar dolar olduğu açıklandı. Başkan Erdoğan, Sırp mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ve Sırbistan arasında kimlik kartıyla seyahat döneminin başlayacağını duyurdu. Ayrıca, Avrupa'daki enerji kriziyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, Batı'nın yanlış yaptığını ve Rusya'nın hafife alınacak bir ülke olmadığını söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ise, "Türkiye'den SİHA alımı hakkında gelecek yıl adım atacağız" dedi.