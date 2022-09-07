07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2022 12:33
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.45'te Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a gitti. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Sırbistan’da
Başkan Erdoğan Sırbistan'da
DHKP-C’ye yakın yayın organına baskın
DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın
İstanbul’da PKK operasyonu
İstanbul'da PKK operasyonu
Eylem hazırlığında 4 DEAŞ’lı yakalandı
Eylem hazırlığında 4 DEAŞ'lı yakalandı
5 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu
A Haber mikrofon uzattı: Büyük fırsat
A Haber mikrofon uzattı: Büyük fırsat
Başkan Erdoğan Sırbistan’da
Başkan Erdoğan Sırbistan'da
Diplomatik merkez İstanbul
Diplomatik merkez İstanbul
Başkan Erdoğan’dan kritik uyarı
Başkan Erdoğan'dan kritik uyarı
CHP’nin içerisinde önemli bir HDP damarı var
"CHP'nin içerisinde önemli bir HDP damarı var"
Ağıralioğlu’ndan Tekin’e yeni tepki: Hıncını alamadı
Ağıralioğlu'ndan Tekin'e yeni tepki: Hıncını alamadı
Daha Fazla Video Göster