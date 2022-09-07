Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.45'te Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a gitti. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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