MHP lideri Devlet Bahçeli ve Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar | "Türkiye’nin geleceğini zillet değil cumhur tayin edecektir"

Bugün toprakla buluşturulan her bir fidanla güzel olanın mesajını verdiklerini ifade eden Kurum, "Bugün ektiğimiz her bir çiçekle, diktiğimiz her bir fidanla, çocuklarımıza yemyeşil, rengarenk bir dünya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu mahşeri kalabalık, fidana dönen her tohumda, ağaca dönen her fidanda, çevrecilik nedir, doğaseverlik nedir, İstanbul sevdası nedir bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorsunuz." diye konuştu.

Bakan Kurum, fethin, şehirleri çağın gereklerine göre yeniden inşa etmek ve dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek olduğuna işaret etti.

"Bizim tarihimiz baştanbaşa, fethin tarihidir, yeşilin ve güzelin tarihidir" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz için 1 milyonun üzerinde sağlıklı, güvenli, çevre dostu yeni yuvaları inşa etmektir. Antalya ve Muğla'da yangınlarda, Kastamonu, Bartın, Sinop, Rize ve Artvin'de sellerde, Elazığ, Malatya ve İzmir'de depremlerde milletimizle bir olmaktır. Onları yeniden ev sahibi, yuva sahibi yapmaktır. Fetih, doğal alanlarımızı, canlı-cansız tüm varlıklarımızı korumaktır. Cennet vatanımızı, 500 millet bahçesiyle, şehir ormanlarıyla bezemektir. İklim değişikliğiyle mücadele etmektir. Bu mücadelede Türkiye'yi baştanbaşa yeşil ağlarla örmektir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, 'Sıfır Atık' hareketiyle, çevremizi, toprağımızı, denizlerimizi, göllerimizi korumaktır. Elbette en büyük onur, ömrünü milletine adamış, çevreye sevdalı, İstanbul'a sevdalı, Türkiye'ye sevdalı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 100 yılda yapılacak işlere 20 yılda imza atmaktır."