Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un fethinin 569. yılı için dev kutlama!

İstanbul'un fethinin 569. yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlanıyor. Başkan Erdoğan'ın da ilk fidanı etmesiyle büyük bir coşku başladı. Hem Solotürk'ün yaptığı gösteri hem de büyük bir amanı gösteren vatandaşlar renkli kareler oluşturdu.