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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un fethinin 569. yılı için dev kutlama!

İstanbul'un fethinin 569. yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlanıyor. Başkan Erdoğan'ın da ilk fidanı etmesiyle büyük bir coşku başladı. Hem Solotürk'ün yaptığı gösteri hem de büyük bir amanı gösteren vatandaşlar renkli kareler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 29.05.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 17:14
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yılı için dev kutlama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda başlayan İstanbul'un fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlandı. Kutlamalarda, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yılı için dev kutlama!

Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tamamlandı.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yılı için dev kutlama!

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamalarının adresi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne fidan dikimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yılı için dev kutlama!

SOLTÜRK ŞOV YAPTI

İstanbul Fethi'nin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından dikildi. Alanda coşkuyla karşılanan Erdoğan çifti, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yılı için dev kutlama!

Eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını diken Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra fidanlara can suyu verdi. Alana İstanbul'un 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikileceği öğrenildi.