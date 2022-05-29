İstanbul’un fethinin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaşandı! İlk fidan Başkan Erdoğan'dan
İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yüz binlerce kişi akın etti. İstanbul'un fethini temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikiliyor. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ni de gerçekleştirdi. Yeni millet bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor.
İstanbul'un Fethinin 569. yılı coşkuyla kutlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Fetih kutlamalarına yoğun ilgi gerçekleşti.
1 milyona yakın vatandaşın gelmesi beklenen tören alanında boş yer kalmadı.
Dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleşti.
İLK FİDAN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de törene katıldı.
Fetih kutlamalarıyla birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmiş oldu.
İSTANBULLULAR AKIN ETTİ
İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için Atatürk Havalimanı'na yüz binler akın etti.
Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı.
Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturdu.
Elinde çiçeklerle törene gelen İbrahim Ertan, "Çiçeklerimiz, çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. Ordu komutanımızı karşılamak için geldik. Niyetimiz bu çiçekleri Cumhurbaşkanı'na vermek" dedi.
Kurban Ezin ise "Ben Cumhurbaşkanı ile yanyana namaz da kıldım ama, konuşamadım. Cumhurbaşkanımız 'ağaç dikmek için gelin' dedi. Onunla görüşmek dileğiyle geldim. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar, ağaç dikilmesini söylüyorlarsa, biz de gönülden yapmalıyız" diye konuştu.
Almanya'dan geldiğini dile getiren Mehmet Erdoğan ise "Frankfurt'tan geldim. Atatürk Havalimanı'ndaki törene katılmak için geldim. Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için geldim, fidan dikeceğiz bugün. Bütün dünya görsün, Atatürk Havalimanı fidanlarla donanıyor. Buraya tekrar geleceğim" dedi.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ
İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikimi için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tören SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı. Alanı dolduranlar nefes kesen gösteriyi izledi.
YÜZ BİNLER ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE BULUŞACAK
Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.
2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK
Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.
İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.
Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.
TÜM BİNALAR KALACAK VE RESTORE EDİLECEK
10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.
Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek.
Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek.
Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek.
Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ŞEHİR PARKI OLACAK
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.
İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.
Öte yandan yarın açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi.
Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.
Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımında bulundu.
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