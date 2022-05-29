29 Mayıs 2022, Pazar
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İstanbul’un fethinin 569. yılı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları - Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, “Gıpta edilecek bugünkü coşku sağanağıyla gurur duyuyorum. Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur, ihya ve inşa vardır. Millet bahçesine dikilen fidanlar fetih ruhuyla büyüyecek. Gezi’deki müfteriler şimdi ağaç dikilmesinden şikayetçi. Türkiye’nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecek. İftira siyaseti her zaman olduğu gibi kaybetmeye mahkum. İstanbul’un yıllarını gasp edenlere sessiz kalmayacağız.” dedi.