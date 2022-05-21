Son dakika: Teröre darbe üstüne darbe: Listeye bir çizik daha! Eren Abluka-12 operasyonunda 12 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda, 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda;

25 adet piyade tüfeği,

231 adet el bombası,

1.322 kg. patlayıcı madde,

29 adet EYP,

1 adet RPG-7 roketatar silahı,

8 adet farklı çaplarda top mühimmatı,

3.686 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.