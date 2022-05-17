SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ



Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaralar didik didik aranırken, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.