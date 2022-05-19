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Son dakika | Elazığ'da Eren Abluka-11 operasyonu

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Son dakika | Elazığ’da Eren Abluka-11 operasyonu

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıya Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin operasyonu başlatıldı.

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