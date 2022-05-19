19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı gurubu nasıl yok edildi?

A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı gurubu nasıl yok edildi?

Ağrı Dağı bölgesinde 915 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Eren Abluka-10 operasyonu sürüyor. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak operasyonunun yürütüldüğü 3 bin 200 rakımlı üst bölgesine gitti. Mehmetçik İran sınırında kuş uçurtmuyor, yerli silahlarla güvenlik sağlanıyor. Peki Ağrı Dağı teröristlere nasıl mezar oldu? İşte tüm detaylar…

A Haber
Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:35
  • 1
  • 30
A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı gurubu nasıl yok edildi?

Ağrı Dağı bölgesinde, Eren Abluka-10 operasyonu devam ediyor. A Haber 915 personelin katıldığı o noktaya gitti ve bölgeden son gelişmeleri ekranlara taşıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı gurubu nasıl yok edildi?

İran sınırı bölgeden gözleniyor ve sınıra örülen duvarlar görülüyor. Bölge terör örgütünün yıllarca 'Girilemez' dediği bir nokta ve Mehmetçik o noktayı teröristler temizledi ve kuş uçurtmuyor. Artık bölgede hiçbir nokta güvenli değil.

  • 3
  • 30
A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı gurubu nasıl yok edildi?

"Ara-Bul-Yok" konseptiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan terör örgütü üyelerini temizlerken terörden arındırılan yerlere üs bölgeleri kuruluyor.

  • 4
  • 30
A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı gurubu nasıl yok edildi?

A Haber'de işte yeni kurulan üs bölgesindeki çalışmaları ekranlara taşıdı. Bu üs 3 bin metre yüksekliğe kuruldu.

  • 5
  • 30
A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı gurubu nasıl yok edildi?

Bu noktada askerler termal kameralarla İran sınırını gözetliyor ve Ağrı Dağı'nı tarıyorlar. Burada yaşanabilecek bir olumsuz duruma karşı Mehmetçik elleri tetikte bekliyor. Ağrı Dağı terörist gurubu olarak bilinen 11 terörist bu noktada etkisiz hale getirildi.