A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı gurubu nasıl yok edildi?

İran sınırı bölgeden gözleniyor ve sınıra örülen duvarlar görülüyor. Bölge terör örgütünün yıllarca 'Girilemez' dediği bir nokta ve Mehmetçik o noktayı teröristler temizledi ve kuş uçurtmuyor. Artık bölgede hiçbir nokta güvenli değil.