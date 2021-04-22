Son dakika | Bilecik'teki çöp skandalına CHP'liler de isyan etti: "Bu başkan en büyük felaket"
Bilecik’te yaşanan çöplük skandalıyla ilgili CHP’li eski belediye başkanı ve milletvekili Mehmet Seven, “Bu belediye başkanı, Bilecik’in başına gelmiş en büyük felakettir” dedi
Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde yıllarca kentin çöplerinin depolandığı Vahşi Çöp Depolama Alanı'nı hafriyat döküm sahasına dönüştüren CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kent için büyük bir tehlikeye davetiye çıkardı.
'PATLAYACAK' KORKUSU
İnşaat atıklarıyla üzeri kapanan çöplükte gaz sızıntıları yaşanırken, bölgede yaşayan vatandaşlar 39 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul Hekimbaşı çöplüğü faciasının bir benzerinin başlarına geleceğinden korkuyor. Kentte uzun yıllar kullanılan çöp alanı, 5 yıl önce kentte geri dönüşüm tesisinin kurulmasının ardından kullanılmamaya başladı.
Çöplükte biriken metan gazının tahliye edilmesi ve verimli toprakla üstünün örtülerek yeşillendirilmesi için hazırlanan proje ise Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından rafa kaldırıldı. Başkan Şahin kentte lisanslı hafriyat döküm sahası olmasına rağmen belediyeye para kazandırmak adına inşaat atıkları ve molozları tehlike saçan bu alana döktürmeye başladı. İnşaat atıklarıyla üzeri doldurulan çöplüğün her noktasından gaz sızmaya başladı.
'CHP KAYBEDİYOR'
Bölgeye 800 metre mesafede bulunan Hürriyet Mahallesi sakinleri her an bir çöp patlaması yaşanacağından endişe ederken, rezalete CHP'li eski belediye başkanı ve eski milletvekili Mehmet Seven de tepki gösterdi. Seven, "Para kazanmak uğruna yapılan bu uygulama büyük bir skandaldır. Vatandaşın canı resmen hiçe sayılıyor. İşte bu ve bunun gibi zihniyetler yüzünden CHP her zaman kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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