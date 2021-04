Son dakika | Bilecik'teki çöp skandalına CHP'liler de isyan etti: "Bu başkan en büyük felaket"

'CHP KAYBEDİYOR'

Bölgeye 800 metre mesafede bulunan Hürriyet Mahallesi sakinleri her an bir çöp patlaması yaşanacağından endişe ederken, rezalete CHP'li eski belediye başkanı ve eski milletvekili Mehmet Seven de tepki gösterdi. Seven, "Para kazanmak uğruna yapılan bu uygulama büyük bir skandaldır. Vatandaşın canı resmen hiçe sayılıyor. İşte bu ve bunun gibi zihniyetler yüzünden CHP her zaman kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.