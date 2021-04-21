CHP'li Bilecik Belediyesi'nde çöplük kabusu!





BELEDİYENİN MOLOZ DÖKME İZNİ YOK

Çevre Mühendisi Tanju Girgin, çöplükte sık sık metan gazı ölçümü yapılması gerektiğine dikkat çekerek "Bir ölçüm yapıldığını hiç duymadık. Metan gazının çıkışı sağlanmalı, toprak dökülüp ağaçlandırılmalı. Derin sondaj yapıp borular vasıtasıyla gazın tahliye edilmesi gerekiyor. Burada yaşananlar kabul edilir bir durum değil. Bir de çevre mevzuatı var. İnşaat yıkıntıları sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı lisanslı sahalara dökülebilir. Belediyenin kesinlikle moloz dökmesine izin yok" dedi.