Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı! Cuma doğu pazar batı! Sağanak yağış kapıda

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı