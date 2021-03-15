EKONOMİK DESTEKLER

Kampanyamızla 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik.

Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz.

Miktarını bin lira olarak belirlediğimiz gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı. Ciro kaybı başvuruların değerlendirmesi sürüyor. Mücbir sebep hali ilan edilen KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle erteleme imkanı sağlamıştık. Bu imkandan 2 milyondan fazla mükellef yararlandı. Ticareti desteklemek için KDV oranını yüzde 8'e ve kimi sektörlerde yüzde 1'e indirdik.

985 bin esnaf 42,6 milyar lira tutarında faiz destekli kredi kullandı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturduk. Yapılan denetimler neticesinde 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren gıda güvenliği ve tedarikte en ufak aksaklığın oluşmasına müsaade etmedik."

Çiftçilerimize finansman desteği sağladık. 9,3 milyar lira hayvancılık destekleme, 12, 6 milyar lira bitkisel üretim destekleme ödemesi yaptık. Bu yıl ise 24 milyar lira destek yapacağız. Kredi borçlarını 6 ay erteleyerek yeniden yapılandırarak besici ve yetiştiricilere 90 gün vadeli arpa satışı yaparak üreticilerimizi rahatlattık.

Su ürünleri yetiştiriciliği, mesire yerleri kira ödemelerini faizsiz olarak erteledik. Yüzde 75'i hibe olmak üzere toplam 6 bin 100 ton tohumu çiftçimize ulaştırdık. Tarım arazileri, 2 B satışlarından kaynaklanan 46 bin 500 hak sahibinin Nisan-Mayıs-Haziran ayı ödemelerini 3 ay süreyle öteledik. Hazineye ait tarım arazilerini kullanan 18 bin çiftçimizin ödemelerini üç ay süreyle ve faizsiz teyit ettik.

Özel tiyatrolara 35, 800 milyon, sinema setkörüne 89 milyon aktardık. Müzik sektöründe 4 ay boyunca ayda bin lira olmak üzere 123 milyon d estek sağladık. Turizmde 16 milyon ziyaretçi ile d ünya ortalamasında en az daralma yaşayan ülkelerden biri olduk. Bazı hükümlülere Kovid-19 izni vererek salgının cezaevinde yayılmasının önüne geçtik.

Mülki idare teşkilatımızı seferber ettik. Sokağa çıkması kısıtlanan, tek başına yaşayan veya herhangi yakını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşımıza yardım için vefa sosyal destek grupları kurduk. Kamu personeli, sivil toplum gönüllüleri ve gençlerimizden oluşan 145 kişi görev yaptı. Bu kapsamda 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan 9 milyonu aşkın talep yerine getirildi."

Ekiplerimiz 3 milyonu aşkın haneyi ziyaret etti. İzolasyona tabi kişilere yönelik 31,5 milyona yakın denetim gerçekleştirildi. Türkiye olarak yatırımlarımıza ara vermedik. Bu süreçte 463 kilometre otoyol, uzunluğu 43 kilometreyi bulan 352 köprü, 45 tüneli hizmete açtık. Bunlar arasında Ankara-Niğde otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü gibi önemli projeler yer aldı.

157 ÜLKEYE DESTEK

Salgının başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirerek aileleriyle buluşturduk. 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancını evlerine güvenle dönebilmesini sağladık. Ülkemizden talepte bulunan 157 ülkeye, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık.

Kalkınma ajanslarımız aracılığı ile 63 projeye 39 milyon lira kaynak aktardık. Ar-Ge merkezindeki girişimcilerimize kira muafiyeti imkanı getirdik. Bu d esteklerle milletimizin her kesiminin salgın d önemini en az zararla atlatmasını temin etmeyi amaçlıyoruz.