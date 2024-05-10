Kamuda 100 milyarlık tasarruf hedefi! Detaylar ortaya çıktı! Başkan Erdoğan kabine sonrası açıklayacak

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.