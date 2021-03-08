Son dakika: Çorum Alaca'da korkutan deprem! 8 Mart Pazartesi AFAD, Kandilli son depremler listesi

Çorum'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sultanköy mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.09'da yerin 5.35 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Saat 12.14'te ise 2.4 şiddetinde bir artçı deprem gerçekleşti.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER (8 MART 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.08 12:14:24 40.1072 35.0927 3.8 -.- 2.4 -.- SEYITNIZAM-ALACA (CORUM) İlksel

2021.03.08 12:09:55 40.2067 35.0520 5.0 -.- 3.8 -.- SULTANKOY-ALACA (CORUM) İlksel

2021.03.08 11:57:14 39.1278 28.9985 4.9 -.- 3.1 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.03.08 11:48:37 37.2740 28.2525 0.0 -.- 1.4 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2021.03.08 11:36:59 37.0880 38.5507 2.5 -.- 2.1 -.- PAYAMLI-(SANLIURFA) İlksel

2021.03.08 10:12:50 37.7532 25.5673 16.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.08 10:00:46 38.7988 43.5833 8.6 -.- 3.6 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel

2021.03.08 09:43:52 38.9165 25.9193 16.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.08 08:38:47 37.9190 27.0507 2.5 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.08 08:14:43 37.3953 35.8635 5.0 -.- 0.8 -.- KUYULUK-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.03.08 07:52:41 37.8342 27.2605 17.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.03.08 07:24:58 37.0935 27.8930 12.3 -.- 1.5 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.03.08 06:17:53 39.1905 27.7568 5.3 -.- 1.6 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.03.08 05:09:45 39.0855 40.7377 4.0 -.- 1.2 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel

2021.03.08 05:07:12 38.3160 38.8713 5.2 -.- 1.6 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.08 03:57:22 39.6072 26.4203 5.4 -.- 1.3 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.03.08 03:56:23 40.9843 26.0925 8.4 -.- 1.4 -.- YENIKARPUZLU-IPSALA (EDIRNE) İlksel

2021.03.08 03:53:57 38.9920 26.1042 3.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.08 03:46:41 38.5728 31.6320 12.1 -.- 1.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.03.08 03:23:35 39.0362 26.1125 4.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.08 03:10:41 39.0903 29.1052 12.9 -.- 1.5 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.03.08 03:01:15 41.1560 34.2073 4.1 -.- 2.4 -.- KECELI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel

2021.03.08 02:55:20 40.8317 28.7705 8.3 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.03.08 02:53:03 37.2823 28.0732 8.9 -.- 1.6 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.03.08 02:51:21 37.2920 28.0725 5.5 -.- 1.6 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.03.08 02:38:46 42.1067 25.4233 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel

2021.03.08 02:38:18 37.3045 28.0393 4.9 -.- 1.5 -.- ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.03.08 02:29:40 42.0222 25.3752 2.5 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel

2021.03.08 01:29:10 39.7490 23.7358 13.3 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel