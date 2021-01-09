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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  Devlet Başkanı 'nin teşekkür tweetine yanıt verdi. Erdoğan'ın İngilizce mesajında  ve Ukrayna bayrakları da yer aldı.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt verdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter mesajına cevap vererek, "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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