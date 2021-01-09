Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt verdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter mesajına cevap vererek, "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.