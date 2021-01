Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt verdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter mesajına cevap vererek, "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Glad to welcome our sailors, members of the Captain Khayyam tanker's crew, at home after 5 years of detention in #Libya! #Ukraine never forgets and doesn't leave its people in trouble. Special thanks to @RTErdogan for helping to evacuate our citizens. 🇺🇦 appreciates 🇹🇷's support pic.twitter.com/i9N5fdimUE