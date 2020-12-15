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Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz

Son dakika haberine göre... 'nden 'nin skandal yaptırım kararına tepki geldi. 4 parti 'de ortak bildiriye imza attı. Ortak açıklamayla ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ABD'nin Türkiye'ye yaptırm kararına tepki gösteren bildiriye ortak imza attı. HDP ise ortak bildiriye imza atmadı.

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4 parti tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde:

"Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiç bir adımı atmaktan çekinmez, bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz."

NE OLMUŞTU?

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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