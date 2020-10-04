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Ermenistan işgalinden kurtarılan Magadiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi!

Son dakika haberi... ’ın 30 yıllık işgalinden kurtarılan ’e bayrağı dikildi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı , Magadiz’in isminin değiştirilerek olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Magadiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını duyurmasının ardından Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini açıkladı. Daha sonra, Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Magadize Azerbaycan bayrağı dikildi! ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARILAN MAGADİZ'E AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ!

Yapılan operasyonlar kapsamında dün Magadiz bölgesinin hakim tepelerinin Ermenistan'dan kurtarıldığı duyurulmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Magadiz bölgesinin tamamen Azerbaycan'ın eline geçtiğini söyledi.

Magadiz'in ismi Aliyev tarafından tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildi. Daha sonra Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

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