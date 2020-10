Ermenistan işgalinden kurtarılan Magadiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını duyurmasının ardından Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini açıkladı. Daha sonra, Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında dün Magadiz bölgesinin hakim tepelerinin Ermenistan'dan kurtarıldığı duyurulmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Magadiz bölgesinin tamamen Azerbaycan'ın eline geçtiğini söyledi.

I reinstate the historical name of #Madagiz. As of 03 October, 2020 it is called #Sugovushan. #Karabakh is #Azerbaijan!