Galatasaray'dan transferde Fenerbahçe'ye büyük çalım! Yarış yeşil sahanın dışına çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kalırken, Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi transfer hareketliliği de sürüyor. Önümüzdeki sezon hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un çok istediği bir yıldız isim için harekete geçildi. Yıldız ismin Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın transferi bitirmek için istekli olduğu öğrenildi.