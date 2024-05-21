21 Mayıs 2024, Salı
Galatasaray'dan transferde Fenerbahçe'ye büyük çalım! Yarış yeşil sahanın dışına çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kalırken, Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi transfer hareketliliği de sürüyor. Önümüzdeki sezon hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un çok istediği bir yıldız isim için harekete geçildi. Yıldız ismin Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın transferi bitirmek için istekli olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 17:17
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