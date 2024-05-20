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Bursa'da kan donduran olay! Bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Bursa’da kan donduran olay! Bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, aracına aldığı yolcu tarafından bıçaklanıp gasbedilen taksici hastanede tedaviye alındı.

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