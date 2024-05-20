Cimbom'da yaprak dökümü! Fenerbahçe derbisi sonrası Buruk'tan 8 oyuncuya neşter
Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk umudunu son maça bıraktı. Ezeli rakibi karşısında istediği oyunu oynayamayan sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk'un 8 futbolcunun üstünü çizdi. İşte Galatasaray'dan ayrılması muhtemel o 8 isim...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk umudunu son maça bıraktı.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDEBİLİR
Gelecek hafta oynanacak ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekip; beraberlik veya galibiyet alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
F.BAHÇE'NİN DE ŞANSI DEVAM EDİYOR
Aksi taktirde Okan Buruk ve öğrencileri ligde kalma savaşı veren rakibine mağlup olursa ve Fenerbahçe maçını kazanırsa sarı-lacivetli ekip şampiyonluğa kavuşacak.
OKAN BURUK'TAN 8 FUTBOLCUYA NEŞTER
A Spor'un haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, 1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından taraftarı şaşkına çevirecek tam 8 futbolcunun ismini çizdi.
SERGE AURIER
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