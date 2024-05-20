Cimbom’da yaprak dökümü! Fenerbahçe derbisi sonrası Buruk’tan 8 oyuncuya neşter

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDEBİLİR

Gelecek hafta oynanacak ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekip; beraberlik veya galibiyet alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.