14 Mayıs 2020, Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Van'daki alçak saldırı hakkında açıklama

, 'da 'nun 2 görevlisinin şehit edilmesi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak!"" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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MSB'DEN VAN'DAKİ ALÇAK SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

'da görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından, saldırının karşılıksız bırakılmayacağı ve hesabının sorulacağının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;

"Terör örgütü , vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına kalleşçe saldırarak 2 vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak!"

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