Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasına dosyaya giren cemaat mensubu R.Ş.'nin ifadesi, milyarlarca liralık kayıt dışı finans çarkını ve karanlık ilişkileri gün yüzüne çıkardı. İtirafçı R.Ş., makbuzsuz toplanan fitre, zekat ve kurban paralarının Ümraniye'deki gizli kasada toplandıktan sonra FETÖ taktiğiyle Almanya ve Hollanda'ya kaçırıldığını anlattı. R.Ş. ayrıca siyaset-para pazarlığına dair Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasına giren cemaat mensubu R.Ş.'nin ifadesi; Süleymancıların milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını deşifre etti.
Medyada yer alan 100 milyar liralık servetin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu vurgulayan R.Ş. makbuzsuz olarak toplanan ve milyarlarca lirayı bulan fitre, zekat ve kurban yardımlarının Ümraniye'deki gizli kasada depolanıp FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldığını tüm detaylarıyla anlattı.
Sabah'ın haberine göre, R.Ş., Alihan Kuriş'in seçimlerde Ekrem İmamoğlu ile pazarlık yaparak oy desteği karşılığında aldığı paraları da yurtdışına çıkardığını öne sürdü. Emniyete başvurarak ifade vermek isteyen Süleymancılar cemaati mensubu R.Ş.,
"Medyada belirtilen 100 milyar TL, devletin resmi olarak tespit edebildiği miktardır ve gerçek servetin yanında çok az kalır" diyerek çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.
R.Ş., birçok dev şirketin ve gayrimenkulün, Alihan Kuriş'in güvendiği üçüncü şahıslar adına tescil ettirilerek gizlendiğini söyledi.
MAKBUZSUZ YARDIMLAR
Tanık R.Ş., bu devasa finans imparatorluğunun ana gelir kalemlerinin hayır adı altında toplanan fitre, zekat ve kurban derisi olduğunu aktararak, Kuriş'in talimatıyla toplanan bu paralar için kesinlikle makbuz kesilmediğini belirtti.