R.Ş., "Alihan Kuriş, Türkiye'de siyaseti dizayn etmek amacıyla cemaatin oy gücünü sopa gibi kullandı. Siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep edip bunları kendi üzerine geçirdi. Bunun en somut örneği; Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır. Bu kirli anlaşma karşılığında seçimlerde Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'deki cemaat mensuplarına CHP'yi desteklemeleri yönünde kesin talimat verildi. Ekrem İmamoğlu'ndan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı" dedi.