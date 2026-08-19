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Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasına dosyaya giren cemaat mensubu R.Ş.'nin ifadesi, milyarlarca liralık kayıt dışı finans çarkını ve karanlık ilişkileri gün yüzüne çıkardı. İtirafçı R.Ş., makbuzsuz toplanan fitre, zekat ve kurban paralarının Ümraniye'deki gizli kasada toplandıktan sonra FETÖ taktiğiyle Almanya ve Hollanda'ya kaçırıldığını anlattı. R.Ş. ayrıca siyaset-para pazarlığına dair Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasına giren cemaat mensubu R.Ş.'nin ifadesi; Süleymancıların milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını deşifre etti.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 2

Medyada yer alan 100 milyar liralık servetin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu vurgulayan R.Ş. makbuzsuz olarak toplanan ve milyarlarca lirayı bulan fitre, zekat ve kurban yardımlarının Ümraniye'deki gizli kasada depolanıp FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldığını tüm detaylarıyla anlattı.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 3

Sabah'ın haberine göre, R.Ş., Alihan Kuriş'in seçimlerde Ekrem İmamoğlu ile pazarlık yaparak oy desteği karşılığında aldığı paraları da yurtdışına çıkardığını öne sürdü. Emniyete başvurarak ifade vermek isteyen Süleymancılar cemaati mensubu R.Ş.,
"Medyada belirtilen 100 milyar TL, devletin resmi olarak tespit edebildiği miktardır ve gerçek servetin yanında çok az kalır" diyerek çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 4

R.Ş., birçok dev şirketin ve gayrimenkulün, Alihan Kuriş'in güvendiği üçüncü şahıslar adına tescil ettirilerek gizlendiğini söyledi.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 5

MAKBUZSUZ YARDIMLAR
Tanık R.Ş., bu devasa finans imparatorluğunun ana gelir kalemlerinin hayır adı altında toplanan fitre, zekat ve kurban derisi olduğunu aktararak, Kuriş'in talimatıyla toplanan bu paralar için kesinlikle makbuz kesilmediğini belirtti.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 6

Yurdun dört bir yanından toplanan paraların, Ümraniye'deki genel merkez olan büyük kursta depolandığını belirten R.Ş., paranın tam miktarını sadece Kuriş ile "karakutusu" olarak bilinen M.U.'nun bildiğini söyledi.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 7

Sözde cemaatteki fakir öğrencilerin yetişmesi amacıyla toplanan bu yardımların, kimsenin ruhu duymadan Almanya ve Hollanda'ya kaçırıldığı ifade tutanaklarına girdi.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 8

ALMANYA'YA KAÇIŞ PLANI
Kayıtdışı paraların yurtdışına aktarılmasında Alihan Kuriş'in çifte vatandaş olan kardeşleri Tuna veya Hilmi'nin aktif rol oynadığını, anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'in de bu süreci yönettiğini belirten R.Ş., paranın kaçırılmasıyla Almanya'da devasa bir merkez kurulduğunu belirtti.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 9

Merkezin amacının; Türkiye'de sıkışıldığında merkezi tamamen Almanya'ya taşıyarak Alman devleti güvencesi altında tıpkı FETÖ gibi Türkiye'de yakalanma riski olmadan faaliyet göstermek olduğunu öne sürdü.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 10

İMAMOĞLU'NA PARA KARŞILIĞINDA OY
İfadedeki en çarpıcı iddialardan biri Alihan Kuriş'in siyasi partilerden oy karşılığında devasa paralar ve gayrimenkuller talep ettiği oldu.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 11

R.Ş., "Alihan Kuriş, Türkiye'de siyaseti dizayn etmek amacıyla cemaatin oy gücünü sopa gibi kullandı. Siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep edip bunları kendi üzerine geçirdi. Bunun en somut örneği; Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır. Bu kirli anlaşma karşılığında seçimlerde Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'deki cemaat mensuplarına CHP'yi desteklemeleri yönünde kesin talimat verildi. Ekrem İmamoğlu'ndan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı" dedi.

Alihan Kuriş dosyasında şok itiraf: Milyarlık kayıt dışı çark ve gizli kasa deşifre oldu 12
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