Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde 49 adrese operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı. Kuytul çiftinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ise yeniden gündem oldu. Kuytul, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda devleti hedef alarak, "Teslim olmasınlar, mücadele etsinler" dedi. Eşi Semra Kuytul ise Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü iddia etti. Ayrıca Kuytul'un 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği görüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik olarak Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, "suç örgütü kurma" ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.
Gelişmeyle birlikte Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine verdiği açık destek yeniden gündeme geldi. Kuytul çiftinin bazı sosyal medya konuşmaları büyük tepki çekti.
"TESLİM OLMASINLAR, MÜCADELE ETSİNLER"
Alparslan Kuytul, 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdığı tespit edilen Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yapılan operasyona karşı çıkmıştı.
Kuytul, 15 Ağustos 2026 tarihinde YouTube üzerinden gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Teslim olmasınlar, mücadele etsinler. Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek. Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Bugüne kadar başımıza bir sürü olay geldi."
"HZ. İSA'YI RÜYASINDA GÖRMÜŞ"
Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un konuşmaları da eleştiri konusu oldu.
Semra Kuytul'un eşi Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü öne sürmesi adeta pes dedirtti. Semra Kuytul, eşinin gördüğünü iddia ettiği rüyayı şöyle anlattı:
"Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. 'Hz. İsa gelmiş' diyorlar. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Halktan kadınlar, yaşlıların olduğu odaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'Bunlar neden ayağa kalkıyor.' Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan.' Sonra bir çeşmeden su içiyor, 'Onun tadını hiç unutamıyorum kevser havzı gibiydi' diyor. Hocamız çok kıymetli bir insan, ona ne kadar değer versek az. Allah onu bu davanın selameti ve muzafferiyeti için yaratmış. O vasıfları vermiş."
SARAL'DAN KUYTUL'A TEPKİ: "SENİN DE SUYUN YETERİNCE ISINDI"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine "Mücadele etsinler" çağrısı yapan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a sosyal medyadan cevap vererek, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul. Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek" dedi.