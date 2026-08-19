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Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde 49 adrese operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı. Kuytul çiftinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ise yeniden gündem oldu. Kuytul, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda devleti hedef alarak, "Teslim olmasınlar, mücadele etsinler" dedi. Eşi Semra Kuytul ise Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü iddia etti. Ayrıca Kuytul'un 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği görüldü.

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik olarak Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, "suç örgütü kurma" ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

FURKAN VAKFI OPERASYONU: 32 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 2

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

Gelişmeyle birlikte Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine verdiği açık destek yeniden gündeme geldi. Kuytul çiftinin bazı sosyal medya konuşmaları büyük tepki çekti.

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 3

"TESLİM OLMASINLAR, MÜCADELE ETSİNLER"

Alparslan Kuytul, 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdığı tespit edilen Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yapılan operasyona karşı çıkmıştı.

Kuytul, 15 Ağustos 2026 tarihinde YouTube üzerinden gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Teslim olmasınlar, mücadele etsinler. Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek. Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Bugüne kadar başımıza bir sürü olay geldi."

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 4

"HZ. İSA'YI RÜYASINDA GÖRMÜŞ"

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un konuşmaları da eleştiri konusu oldu.

Semra Kuytul'un eşi Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü öne sürmesi adeta pes dedirtti. Semra Kuytul, eşinin gördüğünü iddia ettiği rüyayı şöyle anlattı:

KUYTUL ÇİFTİNDEN SKANDAL PAYLAŞIMLAR

"Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. 'Hz. İsa gelmiş' diyorlar. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Halktan kadınlar, yaşlıların olduğu odaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'Bunlar neden ayağa kalkıyor.' Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan.' Sonra bir çeşmeden su içiyor, 'Onun tadını hiç unutamıyorum kevser havzı gibiydi' diyor. Hocamız çok kıymetli bir insan, ona ne kadar değer versek az. Allah onu bu davanın selameti ve muzafferiyeti için yaratmış. O vasıfları vermiş."

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 5

SARAL'DAN KUYTUL'A TEPKİ: "SENİN DE SUYUN YETERİNCE ISINDI"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine "Mücadele etsinler" çağrısı yapan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a sosyal medyadan cevap vererek, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul. Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek" dedi.

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 6

Kuytul'un paylaştığı videoya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Saral, şunları kaydetti:

"Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ'nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikardır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın! Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir! Bu ülkede son sözü din tüccarları değil devlet, şahıslar değil millet, karanlık yapılar değil hukuk söyler."

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 7

HAİN DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A TEHDİT

Öte yandan Kuytul'un 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi videolarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit dolu sözler sarf ettiği görüntüler yeniden gündeme taşındı.

KUYTUL, DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Kuytul'un skandal sözlerinde, "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şereflerin geri alınması lazım. Bütün bunların geri alınması bu hükümetin ve bu partinin sonunun geldiğinin habercisidir" ifadeleri yer almıştı.

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 8

OPERASYONUN DETAYLARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Gürlek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelelerini hukuk içinde kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 9

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirlerin mercek altına alındığını kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır."

Alparslan Kuytul'un kirli geçmişindeki skandallar: Başkan Erdoğan'a tehdit Alihan Kuriş'e açık destek 10

Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne, Siber Güvenlik Başkanlığına ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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