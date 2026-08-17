Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem
Süleymancıların lideri, eski bakan ve milletvekili Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'ndaki çiftliğinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Arif Ahmet Denizolgun'un ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu Fatih Süleyman Denizolgun olayın tüm yönleriyle araştırılması için başvuruda bulundu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan "Bilgi Notu"nda, tanık anlatımları ile olayın zamanlamasına dair dikkat çeken çelişkiler ve soru işaretleri yer aldı. İfade veren çiftlik çalışanı Denizolgun'un at binmek amacıyla çiftliğe geldiğini söylemesine rağmen yaklaşık 36 saat boyunca kendisini görmediğini ve haber almadığını söyledi.
Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı'ndaki çiftliğinde yaşamını yitirdi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "Bilgi Notu"nda, ölümün şüpheli olabileceğine yönelik değerlendirmelerin yanı sıra soruşturma sırasında elde edilen bilgi ve belgelere de yer verildi. Savcılık, dosyada bulunan bazı ifadelerin "zaman ve kişiler bakımından çelişkili" olduğuna dikkat çekti.
ÇİFTLİK ÇALIŞANININ ANLATIMI DOSYADA
Soruşturma kapsamında Riva Polis Merkezi'nde ifade veren Türkmenistan uyruklu çiftlik çalışanı Rufat Kadyrow, olay günü ve öncesine ilişkin bildiklerini anlattı.
SABAH'ın haberine göre Kadyrow, ifadesinde Arif Ahmet Denizolgun'un 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 civarında çiftliğe geldiğini belirtti. Anlatımına göre Denizolgun'un şoförü Murat, 7 Eylül sabahı saat 07.00 sıralarında çiftliğe gelerek Denizolgun'un çiftlikten ayrılıp ayrılmadığını sordu.
Kadyrow, Denizolgun'un henüz ayrılmadığını ve yaklaşık saat 15.00 civarında evden çıkmasının beklendiğini söylediğini aktardı. Şoför Murat'ın saat 13.00'e kadar çiftlikte kaldıktan sonra buradan ayrıldığı ifade edildi.
Kadyrow, Denizolgun'dan haber alınamayınca aynı gün saat 19.00 sıralarında eve girdiğini söyledi. Evin anahtarının kapının üzerinde olduğunu belirten Kadyrow, üst kata çıktığında Denizolgun'u kanepede hareketsiz şekilde bulduğunu anlattı.
Bu sırada şoför Murat ile beraberindeki Ahmet isimli kişinin de üst kata çıktığını ifade etti.
SAVCILIK, YAKLAŞIK 36 SAATLİK SÜREYE DİKKAT ÇEKTİ
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgi notunda, Kadyrow'un anlatımındaki bazı ayrıntılar ayrıca değerlendirildi.