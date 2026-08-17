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Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süleymancıların lideri, eski bakan ve milletvekili Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'ndaki çiftliğinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Arif Ahmet Denizolgun'un ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu Fatih Süleyman Denizolgun olayın tüm yönleriyle araştırılması için başvuruda bulundu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan "Bilgi Notu"nda, tanık anlatımları ile olayın zamanlamasına dair dikkat çeken çelişkiler ve soru işaretleri yer aldı. İfade veren çiftlik çalışanı Denizolgun'un at binmek amacıyla çiftliğe geldiğini söylemesine rağmen yaklaşık 36 saat boyunca kendisini görmediğini ve haber almadığını söyledi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 1

Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı'ndaki çiftliğinde yaşamını yitirdi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "Bilgi Notu"nda, ölümün şüpheli olabileceğine yönelik değerlendirmelerin yanı sıra soruşturma sırasında elde edilen bilgi ve belgelere de yer verildi. Savcılık, dosyada bulunan bazı ifadelerin "zaman ve kişiler bakımından çelişkili" olduğuna dikkat çekti.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 2

ÇİFTLİK ÇALIŞANININ ANLATIMI DOSYADA

Soruşturma kapsamında Riva Polis Merkezi'nde ifade veren Türkmenistan uyruklu çiftlik çalışanı Rufat Kadyrow, olay günü ve öncesine ilişkin bildiklerini anlattı.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 3

SABAH'ın haberine göre Kadyrow, ifadesinde Arif Ahmet Denizolgun'un 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 civarında çiftliğe geldiğini belirtti. Anlatımına göre Denizolgun'un şoförü Murat, 7 Eylül sabahı saat 07.00 sıralarında çiftliğe gelerek Denizolgun'un çiftlikten ayrılıp ayrılmadığını sordu.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 4

Kadyrow, Denizolgun'un henüz ayrılmadığını ve yaklaşık saat 15.00 civarında evden çıkmasının beklendiğini söylediğini aktardı. Şoför Murat'ın saat 13.00'e kadar çiftlikte kaldıktan sonra buradan ayrıldığı ifade edildi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 5

Kadyrow, Denizolgun'dan haber alınamayınca aynı gün saat 19.00 sıralarında eve girdiğini söyledi. Evin anahtarının kapının üzerinde olduğunu belirten Kadyrow, üst kata çıktığında Denizolgun'u kanepede hareketsiz şekilde bulduğunu anlattı.

Bu sırada şoför Murat ile beraberindeki Ahmet isimli kişinin de üst kata çıktığını ifade etti.

SAVCILIK, YAKLAŞIK 36 SAATLİK SÜREYE DİKKAT ÇEKTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgi notunda, Kadyrow'un anlatımındaki bazı ayrıntılar ayrıca değerlendirildi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 6

Savcılığın tespitlerine göre Kadyrow, Denizolgun'un at binmek amacıyla çiftliğe geldiğini söylemesine karşın yaklaşık 36 saat boyunca kendisini görmediğini ve kendisinden haber almadığını belirtti.

Buna rağmen bu süre içinde herhangi bir merak veya endişe göstermemesi ve ancak şoför Murat'ın talebi üzerine eve girmesi soruşturma açısından dikkat çekici bulundu.

Ayrıca evin anahtarının kapının üzerinde bırakılmış olmasının da hayatın olağan akışı açısından değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu belirtildi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 7

ŞOFÖRÜN ÇİFTLİKTEKİ BEKLEYİŞİ İNCELENDİ

Savcılığın bilgi notunda, şoför Murat'ın çiftliğe geldikten sonra yaklaşık 6 saat boyunca Denizolgun'u beklemesi de yer aldı.

Murat'ın, Denizolgun'un çiftlikten ayrılmasının beklendiği saatten yaklaşık 2 saat önce çiftlikten ayrıldığına ilişkin değerlendirme de dosyaya yansıdı. Savcılık, olayın zamanlamasına ilişkin tüm ayrıntıların birlikte ele alınması gerektiğine işaret etti.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 8

DOSYADAKİ "AHMET" İSİMLİ KİŞİYE İLİŞKİN SORULAR

Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici unsurlardan biri de Kadyrow'un ifadesinde adı geçen "Ahmet" oldu. Kadyrow, şoför Murat'la birlikte Ahmet isimli bir kişinin de eve çıktığını söyledi. Ancak savcılık, bu kişinin kim olduğunun ve olay sırasında ne yaptığına ilişkin ayrıntıların netleştirilmesi gerektiğini değerlendirdi.

Bilgi notunda, Kadyrow'un söz konusu kişiden ifadesinde daha ayrıntılı biçimde bahsetmemesi de dikkat çeken noktalar arasında gösterildi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 9

TUTANAKTAKİ KAN TESPİTİ İLE TANIK ANLATIMI ÖRTÜŞMEDİ

Dosyada öne çıkan bir başka ayrıntı ise Denizolgun'un bulunduğu sırada tespit edilen durum ile çiftlik çalışanının anlatımı arasındaki farklılık oldu. Polis tutanaklarında, Denizolgun'un ağzından kabarcıklı ve yoğun kan geldiğine ilişkin tespit bulunduğu belirtildi. Buna karşın Kadyrow, ifadesinde yalnızca Denizolgun'u hareketsiz halde gördüğünü ve kendisine seslendiğini anlattı.

Kadyrow'un anlatımında herhangi bir kanama detayından söz edilmemesi, savcılığın bilgi notunda ayrıca dikkat çekilen hususlar arasında yer aldı.

AİLEDEN YENİ BAŞVURU

Arif Ahmet Denizolgun'un ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, 3 Ekim 2024'te Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 10

Aile, ölüm olayının bütün yönleriyle araştırılmasını ve Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin giderilmesini talep etti.

15 Mayıs 2025 tarihinde yapılan yeni başvuruda ise Denizolgun'a yönelik olduğu öne sürülen suikast iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi gerektiği belirtildi.

DOSYA BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA AKTARILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, "cinayetin Adli Tıp Kurumu'nda üstünün örtüldüğü" yönündeki iddianın araştırılması amacıyla dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Böylece Denizolgun'un ölümüne ilişkin tartışmalar yalnızca olay günü yaşananlara ilişkin ifadelerle sınırlı kalmadı; ölümün adli tıp sürecinde nasıl değerlendirildiğine ilişkin iddialar da soruşturma konusu haline geldi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 11

DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜ SONRASI LİDERLİK DEĞİŞTİ

Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da yaşamını yitirmesinin ardından cemaat içerisindeki liderlik konusu da gündeme geldi.

Denizolgun'un ölümünün ardından cemaat yönetiminde değişim yaşandı. İlk aşamada ablası Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş öne çıkarken, daha sonra Alihan Kuriş lider olarak belirlendi.

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN'DAN ÖZGENÇ'E TEPKİ

Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının ölümünden Alihan Kuriş'i sorumlu tuttuğunu belirtirken hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in Ahmet Gökçen'e ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi. Denizolgun, Özgenç'in devam eden soruşturma süreçleri hakkında kamuoyuna yanıltıcı bilgiler aktardığını ve açıklamalarının bağımsız yargının görev alanına müdahale niteliği taşıdığını savundu.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 12

"KYOK KARARI VERİLMİŞ HERHANGİ BİR KARAR YOK"

Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 2026/8086 numaralı soruşturma dosyasının açık olduğunu ileri sürdü. Denizolgun, Prof. Dr. İzzet Özgenç'in amcasının ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini öne sürdüğünü belirterek bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Denizolgun, "Derdest olan bir soruşturma mevcut olduğu halde, siz kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini iddia ediyorsunuz. Halkı kışkırtmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 13

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından amcasının ölümü hakkında KYOK kararı verilmiş herhangi bir karar bulunmadığını savunan Denizolgun, bunun aksine Bakırköy ve Beykoz'da Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen açık dosyaların bulunduğunu söyledi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 14

ŞÜPHELİ OLARAK GÖSTERDİĞİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Denizolgun, 20 Ocak 2026 tarihli imzalı suç duyurusunda amcasının ölümüne ilişkin soruşturmalarda şüpheli olarak değerlendirildiğini belirttiği kişilerin isimlerini de söyledi.

Denizolgun, "Amcamın cinayetiyle ilgili olarak; Ali Erhan Kuriş (Alihan Kuriş), Gülderen Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş de, diğer şüpheli olan kişilerdir" dedi.

Denizolgun ayrıca amcasının ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuyla ilgili iddialarda bulundu. "Amcam öldürüldü. Adli Tıp raporu değiştirildi" diyen Denizolgun, rapora imza atan doktorun "kripto" olduğunun tescillendiğini ve söz konusu doktorun bunu kendisinin itiraf ettiğini ileri sürdü.

Söz konusu iddiaların devam eden adli süreç içerisinde araştırıldığını belirten Denizolgun, soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında "Alihan Kuriş" ayrıntısı! Dikkat çeken 36 saatlik gizem 15

"FAİLLERİN ORTAYA ÇIKARILACAĞINDAN HİÇ KUŞKUMUZ YOK"

Fatih Süleyman Denizolgun, açıklamasının son bölümünde adalet sistemine ve devletin ilgili kurumlarına duyduğu güveni dile getirdi.

Amcasının ölümüyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılacağına inandığını belirten Denizolgun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Adalet sistemimizin ve devletimizin; failleri ortaya çıkarıp, gereğini yapacağından hiç kuşkumuz yoktur."

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