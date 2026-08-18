Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor

Türkiye'de pazar gecesi Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya gerçekleştirilen uydu geçişinin ardından bazı Samsung marka televizyonlarda otomatik kanal tarama sorunu yaşandı. Televizyonların yeni yayın frekanslarını bulamaması nedeniyle kanalların listeye eklenemediği belirtilirken, özellikle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar iki gündür televizyon yayınlarına erişmekte güçlük çekiyor.

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon Samsung marka televizyon bulunduğu yönündeki tahminler, yaşanan teknik sorunun boyutunu da gözler önüne seriyor. Diğer bazı televizyon markalarında kanallar otomatik olarak taranıp listeye eklenirken Samsung televizyonlarda yaşanan sorun, milyonlarca izleyicinin yayınlara erişimini etkileyebilecek bir probleme dönüştü.

UYDU DEĞİŞTİ, KANALLAR KAYBOLDU Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya gerçekleştirilen uydu geçişi kapsamında televizyon kanallarının yayınları yeni uyduya taşındı. Geçişin ardından bazı televizyonlarda kanal taraması otomatik olarak gerçekleşirken, Samsung marka televizyonlarda ise yeni frekansların bulunamadığı ve kanalların kanal listesine eklenemediği yönünde çok sayıda kullanıcı mağduriyeti ortaya çıktı.

Sorunun etkilediği kanallar arasında Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan A Haber, Atv, A News, A Para, A Spor, Atv Avrupa, minika çocuk, minika GO, A2 ve VAV TV de bulunuyor. Söz konusu kanalların Samsung marka bazı televizyonların kanal listesinde yer almaması, izleyicilerin yayınlara erişiminde ciddi bir sorun oluşturuyor. Özellikle son iki gündür kanallara erişemediğini belirten bazı kullanıcıların, manuel kanal taraması yapmak zorunda kaldığı ancak teknik bilgi eksikliği nedeniyle bu işlemi gerçekleştiremediği belirtiliyor.

SORUN MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR Türkiye'de milyonlarca Samsung televizyon bulunduğu dikkate alındığında, teknik problemin etkilediği izleyici kitlesinin büyüklüğü dikkat çekiyor.