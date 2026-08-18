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Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'de pazar gecesi Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya gerçekleştirilen uydu geçişinin ardından bazı Samsung marka televizyonlarda otomatik kanal tarama sorunu yaşandı. Televizyonların yeni yayın frekanslarını bulamaması nedeniyle kanalların listeye eklenemediği belirtilirken, özellikle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar iki gündür televizyon yayınlarına erişmekte güçlük çekiyor.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 1

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon Samsung marka televizyon bulunduğu yönündeki tahminler, yaşanan teknik sorunun boyutunu da gözler önüne seriyor. Diğer bazı televizyon markalarında kanallar otomatik olarak taranıp listeye eklenirken Samsung televizyonlarda yaşanan sorun, milyonlarca izleyicinin yayınlara erişimini etkileyebilecek bir probleme dönüştü.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 2

UYDU DEĞİŞTİ, KANALLAR KAYBOLDU

Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya gerçekleştirilen uydu geçişi kapsamında televizyon kanallarının yayınları yeni uyduya taşındı. Geçişin ardından bazı televizyonlarda kanal taraması otomatik olarak gerçekleşirken, Samsung marka televizyonlarda ise yeni frekansların bulunamadığı ve kanalların kanal listesine eklenemediği yönünde çok sayıda kullanıcı mağduriyeti ortaya çıktı.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 3

Sorunun etkilediği kanallar arasında Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan A Haber, Atv, A News, A Para, A Spor, Atv Avrupa, minika çocuk, minika GO, A2 ve VAV TV de bulunuyor. Söz konusu kanalların Samsung marka bazı televizyonların kanal listesinde yer almaması, izleyicilerin yayınlara erişiminde ciddi bir sorun oluşturuyor.

Özellikle son iki gündür kanallara erişemediğini belirten bazı kullanıcıların, manuel kanal taraması yapmak zorunda kaldığı ancak teknik bilgi eksikliği nedeniyle bu işlemi gerçekleştiremediği belirtiliyor.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 4

SORUN MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de milyonlarca Samsung televizyon bulunduğu dikkate alındığında, teknik problemin etkilediği izleyici kitlesinin büyüklüğü dikkat çekiyor.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 5

Sorun yalnızca kanalların yeniden taratılmasıyla sınırlı kalmıyor. Özellikle yaşlı izleyiciler ve televizyon ayarlarına hâkim olmayan kullanıcılar açısından kanal erişimi ciddi bir mağduriyete dönüşüyor.

Televizyon yayınlarına ulaşamayan izleyiciler, haber ve bilgi akışından da uzak kalırken, iki gündür devam ettiği belirtilen sorun nedeniyle gözler problemin teknik kaynağına çevrildi.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 6

MESELE SADECE KANAL TARAMASI DEĞİL

Uydu değişikliği sonrasında yayınların izleyiciye kesintisiz ulaştırılması, yalnızca yayıncı kuruluşların değil, televizyon üreticilerinin de teknik açıdan dikkate alması gereken kritik bir konu.

Milyonlarca hanede kullanılan bir televizyon markasında otomatik kanal taramasının sağlıklı çalışmaması, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesini etkileyebilecek ciddi bir yayın erişim sorununa dönüşebiliyor.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 7

Bu nedenle Samsung televizyonlarda yaşanan problemin kaynağının hızla tespit edilmesi, gerekli yazılım ve frekans güncellemelerinin yapılması ve kullanıcıların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi önem taşıyor.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 8

GÖZLER SAMSUNG'DA

Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişin ardından ortaya çıkan tablo, yayınların izleyiciye ulaştırılmasında televizyonların teknik uyumluluğunun önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Samsung televizyonlarda kanal krizi! Milyonlarca izleyici yayınlara ulaşamıyor 9

Samsung marka televizyonlarda otomatik kanal taramasının yeni yayın frekanslarını bulamaması nedeniyle yaşanan erişim sorununun çözümü için teknik sürecin hızlandırılması bekleniyor. Sorunun giderilmesi, özellikle manuel kanal taraması yapamayan milyonlarca kullanıcı açısından kritik önem taşıyor.

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