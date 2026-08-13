Bakan Çiftçi'den "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne ilişkin açıklama: Köln'de 70 milyon dolarlık genel merkez inşa ettirdiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç soruşturması başlatıldı. (Foto: DHA)

Ankara merkezli yürütülen soruşturmanın detaylarını katıldığı bir televizyon programında açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Henüz sıcak bir gelişme. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonun kapsamına değinen Çiftçi, "Bunların neticesinde, içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı, gözaltına alındı şu anda. 3 tane şahıs yurt dışında, 10 tane şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu" şeklinde konuştu.