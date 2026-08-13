Bakan Çiftçi'den "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne ilişkin açıklama: Köln'de 70 milyon dolarlık genel merkez inşa ettirdiler
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun finansal ayakları hedef aldığını vurgulayan Bakan Çiftçi, örgütün Almanya'da 70 milyon dolarlık genel merkez inşa ettirdiğini ve faaliyetlerini yurt dışına taşımayı planladığını deşifre etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştiğini söyledi.
Ankara merkezli yürütülen soruşturmanın detaylarını katıldığı bir televizyon programında açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Henüz sıcak bir gelişme. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz" ifadelerini kullandı.
Operasyonun kapsamına değinen Çiftçi, "Bunların neticesinde, içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı, gözaltına alındı şu anda. 3 tane şahıs yurt dışında, 10 tane şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu" şeklinde konuştu.
"BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK, BU SABAH DÜĞMEYE BASILDI"
Operasyon öncesindeki değerlendirme sürecine dikkat çeken İçişleri Bakanı Çiftçi, "Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu" sözleriyle adli ve kolluk birimlerinin kararlı iş birliğini vurguladı. Ekiplerin uzun süredir dosya üzerinde titizlikle çalıştığını belirten Çiftçi, "Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak" açıklamasında bulundu.
KÖLN'DE 70 MİLYON DOLARLIK MERKEZ: FAALİYETLERİ YURT DIŞINA KAYDIRACAKLARDI
Örgütün yönetim yapısı ve gizlilik stratejilerine ilişkin kritik bilgileri paylaşan Bakan Mustafa Çiftçi, "Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı" dedi. Örgütün yurt dışı yapılanması ve mali kaynaklarına ilişkin yürütülen takibi de açıklayan Çiftçi, "Şu anda biz biliyoruz; Avrupa'da, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanarak dev operasyonun zamanlamasının önemine dikkat çekti.