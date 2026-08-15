Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma derinleşirken, örgütün İstanbul ayağında hareketlilik tespit edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir adreste, suç örgütü ve soruşturma dosyasıyla doğrudan bağlantılı olan kritik belgelerin imha edilmeye başlandığı yönünde emniyet birimlerine sıcak bir ihbar ulaştı.