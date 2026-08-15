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Ümraniye'de Alihan Kuriş Suç Örgütüne 'İmha' baskını: Panikle evrakları parçaladılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ümraniye'de Alihan Kuriş Suç Örgütüne 'İmha' baskını: Panikle evrakları parçaladılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Örgüt üyelerinin soruşturmayla bağlantılı kritik evrakları imha etmeye çalıştığı ihbarı üzerine İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. Polisin şok aramasında, yok edilmek üzere parçalanan gizli belgelere tek tek el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma derinleşirken, örgütün İstanbul ayağında hareketlilik tespit edildi.

ÜMRANİYE'DE ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE 'İMHA' BASKINI

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir adreste, suç örgütü ve soruşturma dosyasıyla doğrudan bağlantılı olan kritik belgelerin imha edilmeye başlandığı yönünde emniyet birimlerine sıcak bir ihbar ulaştı.

Ümraniye'de Alihan Kuriş Suç Örgütüne 'İmha' baskını: Panikle evrakları parçaladılar - 1

PARÇALANMIŞ EVRAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Alınan ihbar üzerine savcılık talimatıyla derhal arama ve el koyma kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ümraniye'de Alihan Kuriş Suç Örgütüne 'İmha' baskını: Panikle evrakları parçaladılar - 2

Adreste yapılan detaylı aramalarda gelen ihbarın doğruluğu kanıtlandı. Örgüt üyelerinin panikle yok etmek amacıyla parçalara ayırdığı çok sayıda evrak polis ekiplerince ele geçirilerek muhafaza altına alındı. El konulan parçalanmış belgelerin, kriminal inceleme ve birleştirme çalışmaları için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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