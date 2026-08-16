"Kurban ibadeti" adı altında büyük vurgun! "Alihan Kuriş Suç Örgütü"nün istismar çarkı deşifre

Soruşturma kapsamında örgütün, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan yurt dışında kesim için 120 dolar, yurt içinde ise yaklaşık 500 dolar topladığı belirlendi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma, örgütün bağışçıların dini inançlarını ve yardımlaşma duygularını nasıl istismar ettiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: AA Arşiv

BAĞIŞLAR YAPILDI AMA KURBANLAR KESİLMEDİ

Örgüt tarafından vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla toplanan paraların karşılığında kurbanların kesilmediği ve bağışçıların dini hassasiyetlerini istismar ettiği tespit edildi.

Toplanan paraların akıbetine ilişkin soruşturma sürerken, örgütün sistematik şekilde bağış topladığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Yaşananlar, kurban ibadetini yerine getirmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerinin nasıl suistimal edildiğini de gözler önüne serdi.

FİRARİ KARDEŞİN ARANMASINDA 200 KİLOGRAMLIK KÜLÇE ALTIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen arama çalışmalarında 200 kilogram külçe altın bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele çiŞube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi Ö. Faik Atakan Caddesi No: 3 adresinde bulunan Yılmaz Plaza (Yılmaz Kimya Genel Merkezi) ile binanın otoparkındaki bir araçta yapılan aramalarda;

-206 adet külçe altın — 1 milyar 381 milyon TL

-358.100 ABD doları — 17 milyon 127 bin TL

-102.300 avro — 5 milyon 655 bin TL

-1 adet kamera kayıt cihazı

-3 adet ruhsatsız silah ele gerildi.

Ele geçirilen altın ve dövizin toplam TL karşılığı ise 1 milyar 403 milyon 782 bin TL.