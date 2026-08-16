Alihan Kuriş ve Ekrem İmamoğlu ittifakının perde arkası! Sevgileri çok eskiye dayanıyor

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve yakın ekibine yönelik operasyon her hâliyle FETÖ'ye yönelik ilk dershane çıkışını hatırlatıyor. O günlerde CHP, bugün ise Yeni Parti hemen harekete geçti ve "siyasi operasyon" diye bağırmaya başladı.

"FETÖ'DEN SONRA EN TEHLİKELİ YAPI"



Oysa durum sadece siyasi tercihle ilgili değil, ortada toplanan milyarlarca liradan, cemaat liderliğindeki "şüpheli" değişimden ve dış istihbarat örgütleriyle ilişkiden söz ediliyor.

Bu tablo, yeni bir FETÖ tehlikesinin yabana atılmayacağını gösteriyor. Bu konuda -tarihe dikkat- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılında hazırladığı "Dini-Sosyal Teşekküller Geleneksel Dini Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler" başlıklı bir rapordan söz ediliyor ve oradaki şu tespitin altı çiziliyor: "FETÖ'den sonra en tehlikeli yapı."

İLİŞKİNİN MİMARI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İMAMOĞLU MU?

Bu yapı tıpkı FETÖ gibi siyasetle de ilgili. Önce İyi Parti'yi sonra da Özgür Özel-İmamoğlu CHP'sini, bugün de Yeni Parti'yi desteklediklerini bizzat kendileri açıklıyor. Bu ilişkinin mimarının da "suç örgütü lideri" olarak yargılanan İmamoğlu olduğu konusu uzun zamandır kulislerde konuşuluyor. Bir cemaatin bir partiyi desteklemesi tartışılabilir ama burada tek sorun bu değil, işin parasal ve dış bağlantılar boyutu çok daha vahim. Ortak noktaları da aynı küresel merkezle yakın ilişkileri.