Kara para aklama, dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma uzanan ve yüz milyarlarca liralık büyüklüğe sahip olduğu belirtilen yapılanmayı yönettiği öne sürülen Kuriş, ifadesinde sorumluluğunu reddetti.

Kuriş, "Ben sadece bir varisim, talimat vermedim." diyerek kendisini dini bir figür olarak tanımladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in yürüttüğü soruşturmada, Kuriş yönetiminin FETÖ'nün uyguladığı bölge sorumlulukları, şifreli haberleşme ve "ulak" sistemine benzer bir yapı kurduğu belirlendi. Yapılanmanın 100 milyar liranın üzerindeki kaynağı yurt dışına çıkardığı saptandı.