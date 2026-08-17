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Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı

Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma uzanan yüz milyarca liralık devasa bir ağı yönettiği tespit edilerek kara para aklama, dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarından tutuklanan Alihan Kuriş'in sorgu detayları ortaya çıktı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Kuriş, "Ben sadece bir varisim, talimat vermedim" iddiasında bulunarak kendisini dini bir figür gibi göstermeye çalıştı.

Kara para aklama, dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma uzanan ve yüz milyarlarca liralık büyüklüğe sahip olduğu belirtilen yapılanmayı yönettiği öne sürülen Kuriş, ifadesinde sorumluluğunu reddetti.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 1

Kuriş, "Ben sadece bir varisim, talimat vermedim." diyerek kendisini dini bir figür olarak tanımladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in yürüttüğü soruşturmada, Kuriş yönetiminin FETÖ'nün uyguladığı bölge sorumlulukları, şifreli haberleşme ve "ulak" sistemine benzer bir yapı kurduğu belirlendi. Yapılanmanın 100 milyar liranın üzerindeki kaynağı yurt dışına çıkardığı saptandı.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 2

Yapının Almanya'nın Köln kentinde 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiği ve faaliyetlerini buraya taşımayı hedeflediği belirlendi. Alihan Kuriş'in ailesinin üzerine 191 gayrimenkul kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yapılanmanın geçen yıl ülkedeki 82 dernek aracılığıyla 7,2 milyar liralık kayıt dışı gelir elde ettiği belirtildi. Kuriş ise ifadesinde örgüt lideri olduğunu reddetti.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 3

32 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Kuriş'in liderliğindeki örgütün; gıda, perakende, tekstil ve ulaşım alanlarında yüz milyarlarca liralık bir yapılanmayı bünyesinde barındırdığı belirtildi.

Örgütle iltisaklı olduğu belirtilen Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve 500 milyon lira sermayeli ŞMS Kopuz Gıdanın da aralarında bulunduğu 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Söz konusu şirketlere kayyum atandı.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 4

AİLE ÜYELERİNİN TELEFONLARIYLA İRTİBAT KURDU

Soruşturma dosyasındaki dikkat çeken ayrıntılardan biri, milyonlarca liralık para trafiğini ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Alihan Kuriş'in teknolojiyle olan mesafesi oldu.

Kuriş, ifadesinde şahsi bir cep telefonu hattının bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 5

"Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum."

Kuriş, operasyonel talimatları nasıl ilettiği sorusuna karşılık aile üyelerinin telefonları üzerinden irtibat kurduğunu öne sürdü. Bu yöntemin takip edilmemek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 6

"AYAKKABI ALIRKEN TANIDIM"

Kuriş'e, soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu ve örgütün "ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu" olarak tanımlandığı belirtilen Ayakkabı Dünyası ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi soruldu.

Kuriş, milyarlarca liralık kayıt dışı bütçeyi yönettiği iddia edilen Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürerek şu ifadeyi kullandı:

"Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur."

Savcılık tespitlerine göre ise Akbacakoğlu'nun Kuriş'in en yakınındaki isimlerden biri olduğu ve yapının lobicilik faaliyetlerini organize ettiği belirtildi.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 7

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE "HOCAEFENDİ" KILIFI

Kuriş, hiyerarşik yapıdaki üst düzey yöneticileri ve komisyon sorumlularını tanıyıp tanımadığı yönündeki sorulara "sosyal çevre" yanıtını verdi.

Yapılanmada kilit roller üstlendiği belirtilen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze için şu ifadeyi kullandı:

"Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım."

Kuriş, bu isimlerle herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığını savundu.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 8

LÜKS YAŞAMA "MİRAS VE HARÇLIK" SAVUNMASI

Aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu beyan eden Kuriş, ikametinde ele geçirilen yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasının "düğün takısı ve aile birikimi" olduğunu öne sürdü.

Kuriş, örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut için "evimin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiğim biri" ifadesini kullandı.

Yapılanmanın Almanya sorumlusu olduğu belirtilen Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedi ise "gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınan teminat" olarak nitelendirdi.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 9

"BEN SADECE BİR VARİSİM"

Kuriş, suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.

Alihan Kuriş, kendisini dini bir figür olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim."

Soruşturma dosyasında ise Kuriş'in bu "manevi" söylemlerinin arkasında 16 ayrı komisyon, 17 bölge sorumluluğu ve Almanya'da Hamas'ı lanetleyen gizli protokollerin bulunduğu belirtildi.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 10

BASKINDA 200 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik arama çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir kimya firmasının genel merkezi ile otoparkında, kaynağı belirsiz olduğu belirtilen 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 358 bin 100 ABD doları, 102 bin 300 avro, bir kamera kayıt cihazı ve 3 ruhsatsız silah bulundu.

ABD dolarının değerinin 17 milyon 127 bin lira, avronun değerinin ise 5 milyon 655 bin lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen varlıkların toplam değerinin 1 milyar 403 milyon 782 bin lira olduğu açıklandı.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı - 11

EV DEĞİL CEPHANELİK

Sabah'ın haberine göre, Firari Hilmi Tuna Kuriş'in evinde 13 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Silahlar arasında Glock, CZ, Sig Sauer, Canik ve Wilson Combat marka tabancaların bulunduğu belirtildi. Aramada ayrıca bir boş şarjör ile bir tabancanın içinde 8 fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

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