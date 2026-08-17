Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! FETÖ taktikleriyle 17 bölgeyi yönetti: Devasa suç örgütüne "hocaefendi" kılıfı
Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma uzanan yüz milyarca liralık devasa bir ağı yönettiği tespit edilerek kara para aklama, dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarından tutuklanan Alihan Kuriş'in sorgu detayları ortaya çıktı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Kuriş, "Ben sadece bir varisim, talimat vermedim" iddiasında bulunarak kendisini dini bir figür gibi göstermeye çalıştı.
Kara para aklama, dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma uzanan ve yüz milyarlarca liralık büyüklüğe sahip olduğu belirtilen yapılanmayı yönettiği öne sürülen Kuriş, ifadesinde sorumluluğunu reddetti.
Kuriş, "Ben sadece bir varisim, talimat vermedim." diyerek kendisini dini bir figür olarak tanımladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in yürüttüğü soruşturmada, Kuriş yönetiminin FETÖ'nün uyguladığı bölge sorumlulukları, şifreli haberleşme ve "ulak" sistemine benzer bir yapı kurduğu belirlendi. Yapılanmanın 100 milyar liranın üzerindeki kaynağı yurt dışına çıkardığı saptandı.
Yapının Almanya'nın Köln kentinde 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiği ve faaliyetlerini buraya taşımayı hedeflediği belirlendi. Alihan Kuriş'in ailesinin üzerine 191 gayrimenkul kayıtlı olduğu tespit edildi.
Yapılanmanın geçen yıl ülkedeki 82 dernek aracılığıyla 7,2 milyar liralık kayıt dışı gelir elde ettiği belirtildi. Kuriş ise ifadesinde örgüt lideri olduğunu reddetti.