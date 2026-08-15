Yurtlarda resmi ve gayri resmi olarak iki ayrı kayıt düzenlendiği, gayri resmi gelirler ile ilgili akım içerisinden bir sorumlunun görevlendirildiği, kendisine zimmetlenmiş bilgisayar üzerinden işlemlerin yapılarak içerisindeki bilgilere şifre-mail-cep telefonu üzerinden 3 aşamalı onaylı şifre ile giriş sağlandığı ve bu bilgisayarın korunmasına üst seviyede dikkat edildiği belirlendi.

Ayrıca FETÖ'nün kullandığı "ByLock" benzeri özel bir uygulama hazırlayan örgüt yönetiminin bu uygulama üzerinden haberleştiği, uygulamanın güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından tespit edildiği öğrenildi.

MERKEZİ ALMANYA'YA TAŞIMA PLANI

Örgütün, artan denetimlerden kaçmak için faaliyet merkezini Almanya'ya kaydırmayı hedeflediği, Almanya'nın Köln şehrinde 17 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen ve toplam maliyeti 70 milyon euro olan devasa İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) tesisinin tamamlanmasının ardından, Avrupa'daki tüm dini ve eğitim faaliyetlerinin buradan koordine edilerek yapının ana merkezi haline getirilmek istendiği belirtildi.

TELEFONU EVDE KENDİ GİZLİ BÖLMEDE

Örgüt lideri Alihan Kuriş'in ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği öğrenildi. Kolluk ekiplerinin Kuriş'in geçtiği ikinci adreste yaptığı aramada da ilk etapta kendisine ulaşılamadı.