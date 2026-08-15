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Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süleymancılar olarak bilinen yapının yönetimini 2016 yılında ele geçiren Alihan Kuriş ve ekibine yönelik yürütülen dev soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılık evrakına giren tespitlere göre; sahte Mehdi söylemi, FETÖ taktikleriyle kurulan haberleşme ağı, 1 yılda toplanan 7.2 milyar liralık kayıt dışı para, gizli bölmeli kaçış planı ve yurt dışından getirilen çocuklara yönelik faaliyetler tek tek deşifre edildi. 49 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 1

Süleymancılar olarak bilinen grubun yönetimini 2016 yılında ele geçiren Alihan Kuriş soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, "İnkar cihattır" talimatı ve Alihan Kuriş'in "Mehdi" yalanı savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 2

KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ
Yapılan incelemelerde; Alihan Kuriş'in tabanda "Mehdi" olarak görüldüğü, asıl doğum tarihi 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen tabana hicri 1 Muharrem 1400'e denk gelen 21 Kasım 1979 tarihinin lanse edildiği belirlendi. Kuriş'in resmi kayıtlarda "Erhan Faruk" olan adını 1989'da 'Ali Erhan', 2006'da ise 'Alihan' olarak değiştirdiği saptandı.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 3

FETÖ İLE YAKIN TEMAS
Sabah'ın haberine göre FETÖ mensubu kadınların para toplama konusundaki tecrübeleri sayesinde yapının gelirlerinin ciddi şekilde arttığının üst yönetim tarafından değerlendirme toplantısında ele alındığı belirlendi.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 4

DEVLET DENETİMİNE BARİKAT
Yurtlarda kamera kaydı bulundurulmaması talimatı verilirken, kolluk kuvvetlerinin denetime gelmesi durumunda kameraların "bozuk" olduğunun söylenmesi telkin edildiği soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer aldı. Alihan Kuriş'in Peygamber Efendimiz ile görüşerek karar verdiğine inandırılmaya çalışıldığı, böylece kararlarla ilgili herhangi bir şüphe duyulmaması ve mutlak itaat edilmesini sağladıkları da soruşturma dosyasında yer aldı.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 5

'KENDİMİZİ KUMA GÖMECEĞİZ'
"Kendimizi kuma gömeceğiz" söylemiyle faaliyetlerin gizli tutulmasını sağlayan yapının, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarının kullanılmaması, iletişimin şifreli e-postalarla yapıldığı, emir ve talimatların illere "Ulaklar" adı verilen aracılarla iletilmesi, ulakların 2 kez üst üste aynı şehre gitmemesi, aynı arabayı kullanmaması, yurtlar ve derneklerle ilgili gizli bilgilerin, sadece sorumlularda bulunan "şifreli" çantalarda muhafaza edilmesi gibi tedbirler aldığı ortaya çıktı.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 6

Yurtlarda resmi ve gayri resmi olarak iki ayrı kayıt düzenlendiği, gayri resmi gelirler ile ilgili akım içerisinden bir sorumlunun görevlendirildiği, kendisine zimmetlenmiş bilgisayar üzerinden işlemlerin yapılarak içerisindeki bilgilere şifre-mail-cep telefonu üzerinden 3 aşamalı onaylı şifre ile giriş sağlandığı ve bu bilgisayarın korunmasına üst seviyede dikkat edildiği belirlendi.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 7

Ayrıca FETÖ'nün kullandığı "ByLock" benzeri özel bir uygulama hazırlayan örgüt yönetiminin bu uygulama üzerinden haberleştiği, uygulamanın güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından tespit edildiği öğrenildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 8

MERKEZİ ALMANYA'YA TAŞIMA PLANI
Örgütün, artan denetimlerden kaçmak için faaliyet merkezini Almanya'ya kaydırmayı hedeflediği, Almanya'nın Köln şehrinde 17 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen ve toplam maliyeti 70 milyon euro olan devasa İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) tesisinin tamamlanmasının ardından, Avrupa'daki tüm dini ve eğitim faaliyetlerinin buradan koordine edilerek yapının ana merkezi haline getirilmek istendiği belirtildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 9

TELEFONU EVDE KENDİ GİZLİ BÖLMEDE
Örgüt lideri Alihan Kuriş'in ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği öğrenildi. Kolluk ekiplerinin Kuriş'in geçtiği ikinci adreste yaptığı aramada da ilk etapta kendisine ulaşılamadı.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 10

Ekiplerin adreste gerçekleştirdiği detaylı aramada gizli bir bölme tespit edilerek saklanan Kuriş'in çıkarıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 37'sinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ederken, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 11

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ÇOCUKLAR
Grubun yurt dışından getirdiği yaşı küçük yabancı çocukları kendi yurtlarına yerleştirip, kendi ideolojilerine göre eğitim verdikleri de öğrenildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 12

Bu kapsamda, Kütahya, Mersin ve Antalya illerindeki yurtlarda barınmalarını sağladıkları, operasyon kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Türker'in yabancı çocuklardan sorumlu olduğu, yurt dışından gelen yabancı çocukların Türkiye'de kaldığı süre içerisinde turist vizesi kullandığı, dil eğitimi adı altında çocukların kalışlarını uzun süre sağlamak için farklı kuruluşlar ile irtibata geçtikleri belirlendi.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 13

1 YILDA 7.2 MİLYAR GELİR
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ülkedeki 2 bin 82 dernek vasıtasıyla yapının sadece 2025 yılında 7.2 milyar lira gelir elde ettiği tespit edilirken, bu devasa maddi gücün resmiyete dahil edilmeden kayıt dışı kullanıldığı rapor edildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 14

Örgütün; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarını kullanmaktan kaçındığı ve para transferlerini güvenilir kişilerin kişisel banka hesaplarından yürüttüğü görüldü.

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL 15
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