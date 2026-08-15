Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ'vari yapı deşifre oldu: “Mehdi” yalanı, gizli ağ ve 7,2 milyar TL
Süleymancılar olarak bilinen yapının yönetimini 2016 yılında ele geçiren Alihan Kuriş ve ekibine yönelik yürütülen dev soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılık evrakına giren tespitlere göre; sahte Mehdi söylemi, FETÖ taktikleriyle kurulan haberleşme ağı, 1 yılda toplanan 7.2 milyar liralık kayıt dışı para, gizli bölmeli kaçış planı ve yurt dışından getirilen çocuklara yönelik faaliyetler tek tek deşifre edildi. 49 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.
Süleymancılar olarak bilinen grubun yönetimini 2016 yılında ele geçiren Alihan Kuriş soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, "İnkar cihattır" talimatı ve Alihan Kuriş'in "Mehdi" yalanı savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı.
KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ
Yapılan incelemelerde; Alihan Kuriş'in tabanda "Mehdi" olarak görüldüğü, asıl doğum tarihi 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen tabana hicri 1 Muharrem 1400'e denk gelen 21 Kasım 1979 tarihinin lanse edildiği belirlendi. Kuriş'in resmi kayıtlarda "Erhan Faruk" olan adını 1989'da 'Ali Erhan', 2006'da ise 'Alihan' olarak değiştirdiği saptandı.
FETÖ İLE YAKIN TEMAS
Sabah'ın haberine göre FETÖ mensubu kadınların para toplama konusundaki tecrübeleri sayesinde yapının gelirlerinin ciddi şekilde arttığının üst yönetim tarafından değerlendirme toplantısında ele alındığı belirlendi.
DEVLET DENETİMİNE BARİKAT
Yurtlarda kamera kaydı bulundurulmaması talimatı verilirken, kolluk kuvvetlerinin denetime gelmesi durumunda kameraların "bozuk" olduğunun söylenmesi telkin edildiği soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer aldı. Alihan Kuriş'in Peygamber Efendimiz ile görüşerek karar verdiğine inandırılmaya çalışıldığı, böylece kararlarla ilgili herhangi bir şüphe duyulmaması ve mutlak itaat edilmesini sağladıkları da soruşturma dosyasında yer aldı.
'KENDİMİZİ KUMA GÖMECEĞİZ'
"Kendimizi kuma gömeceğiz" söylemiyle faaliyetlerin gizli tutulmasını sağlayan yapının, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarının kullanılmaması, iletişimin şifreli e-postalarla yapıldığı, emir ve talimatların illere "Ulaklar" adı verilen aracılarla iletilmesi, ulakların 2 kez üst üste aynı şehre gitmemesi, aynı arabayı kullanmaması, yurtlar ve derneklerle ilgili gizli bilgilerin, sadece sorumlularda bulunan "şifreli" çantalarda muhafaza edilmesi gibi tedbirler aldığı ortaya çıktı.