Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarda döviz cinsi transfer girişleri olduğu, bazı şirketlerin de yurt dışından yüksek vergisel iadeler aldığı belirtilerek söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere yer verildi.

Raporda ayrıca bazı şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek miktarda işlemler yapıldığı ve bunlarla bağlantılı yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi.

Özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, ortakların sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ve benzer şekilde şirket hesaplarına yüksek miktarlarda nakit yatırıldığı kaydedildi.

YÜKSEK MONTANLI NAKİT GİRİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ MASAK raporunda, şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları yaptığı ve büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi.

Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı, mal alış-satış ve transfer kaynaklarının belirlenemediği halde aktif ticari hayatlarının devam ettiği, sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kalemine aktarıldığı tespitlerine yer verildi.

Raporda, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünen şirketlerin genellikle yüksek sermaye ile yeniden kurulduğu ve yeni şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şüpheli suç örgütüne ait şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.

Başsavcılığın 13 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında 13 Ağustos 2026 sabah saatlerinde, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınması, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiğini, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyona ilişkin gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri, soruşturmanın mali suçlar kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış-satışının veya transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari faaliyet yürütmemelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi.

Raporda, söz konusu artışlarla birlikte birçok şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünmeler sonucunda yüksek sermayeli yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurulduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç soruşturması başlatıldı (Foto: DHA)

KAYNAĞI İZAHA MUHTAÇ YÜKSEK TUTARLI NAKİT GİRİŞLERİ

Mali incelemelerde, şirketlerin birçoğunun çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transfer aldığı, büyük bölümünde ise yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunduğu belirlendi.

Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi.

Şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarlı meblağların, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ve diğer ticari kuruluşlar arasında dikkat çekici şekilde aktarıldığı belirlendi.

SAHTE FATURALAŞMA VE YURT DIŞINDAN DÖVİZ TRANSFERİ ŞÜPHESİ

MASAK raporunda, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı karşılıklı işlemler bulunduğu ve söz konusu işlemlerin sahte faturalaşma şüphesi açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.

Ayrıca bazı şirketlerin hesaplarına, kayıtlardaki mal alış-satış işlemleriyle uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı tespit edildi.

Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı, söz konusu mali işlemlerin ise birbiriyle bağlantılı ve organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde bulgular elde edildi.

ŞİRKET BÖLÜNME VE DEVİRLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında özellikle şirketlerin yüksek sermayeli yeni şirketlere bölünmesi, bu şirketlerin farklı illerde ve tamamen farklı faaliyet alanlarında kurulması, şirketler arasında gerçekleştirilen devirler ve karmaşık para transferleri ayrıntılı şekilde araştırılıyor.

MASAK raporundaki tespitler doğrultusunda, şirketlerin finansal hareketleri, sermaye yapıları, para transferleri ve ticari işlemleri soruşturma kapsamında mercek altında tutuluyor.

Mali incelemelerde ortaya çıkan yöntemin, şirketlerin ve para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olup olmadığı adli makamlarca değerlendiriliyor.

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ

Soruşturmanın toplumsal açıdan yanlış anlaşılmaması bakımından bir hususun özellikle vurgulanması önem taşıyor.

Süleyman Hilmi Tunahan'dan itibaren uzun bir tarihi geçmişi bulunan ve farklı dönemlerden geçerek günümüze ulaşan akımın tamamı değil, soruşturmanın odağında Alihan Kuriş liderliğinde geleneksel çizgiden ayrışarak kapalı, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütüne dönüştüğü değerlendirilen yapı bulunuyor.

Soruşturma bulgularında, Alihan Kuriş yönetimindeki yapının zaman içerisinde şirketler ve çeşitli ticari kuruluşlar üzerinden karmaşık bir mali organizasyon oluşturduğu, şirketlerin bölünme ve devir işlemleriyle finansal yapının takibinin zorlaştırıldığı ve yoğun para hareketlerinin organize biçimde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular bulunduğu değerlendiriliyor.

Bu nedenle soruşturmanın, somut suç şüphesi kapsamında yalnızca Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

DİNİ DUYGULAR DEĞİL, SOMUT SUÇ FİİLLERİ SORUŞTURULUYOR

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Vatandaşların inançlarını yaşaması, dini eğitim faaliyetlerinde bulunması, dernek ve vakıflar bünyesinde hukuka uygun çalışmalar yürütmesi Anayasa ve kanunların güvencesi altındadır.

Hiçbir vatandaş, inancı, dini aidiyeti veya herhangi bir dini topluluğa duyduğu yakınlık nedeniyle soruşturmanın konusu değildir ve olmayacaktır.

Ancak bu aidiyetlerin arkasına sığınılarak; suçtan gelir elde edilmesine, bağış ve yardımların amacı dışında kullanılmasına, kayıt dışı ekonomik yapılar oluşturulmasına, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına, şirket ve diğer tüzel kişiliklerin suç faaliyetlerinde araç olarak kullanılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılmasına, sahte faturalaşma ve vergi usulsüzlüklerine

hukuk devleti içerisinde müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığı vurgulanıyor.

FETÖ'VARİ KAPALI YAPILANMA BULGULARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde, Alihan Kuriş yapılanmasının özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu değerlendiriliyor.

Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman "ulak" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulgular da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Bununla birlikte, bu tespitlerin herhangi bir dini topluluğu doğrudan suç örgütü olarak nitelendirmek anlamına gelmediğinin, her kişi ve kuruluş hakkındaki değerlendirmenin somut deliller ve hukuki kriterler üzerinden ayrı ayrı yapıldığının altı çiziliyor.

YURT DIŞI PARA HAREKETLERİ ARAŞTIRILIYOR

MASAK raporunda, bazı şirketlerin ticari faaliyetleri ve mal alış-satış kayıtlarıyla uyum göstermeyen şekilde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsinden yüksek tutarlı transferler aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında söz konusu transferlerin kaynağı, amacı, tarafları ve nihai faydalanıcıları ile yurt içindeki şirketler arasındaki para hareketleriyle bağlantıları ayrıntılı biçimde araştırılıyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmanın mali ve ticari bağlantılarının kapsamı nedeniyle soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

MASAK başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının incelemeleri sürerken, arama ve el koyma işlemleri sonucunda elde edilen mali kayıtlar, dijital materyaller ve diğer deliller de inceleniyor. Söz konusu incelemelerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği değerlendiriliyor.

GÖZALTI LİSTESİ

Gözaltına alınanların isim listesine ahaber.com.tr ulaştı.

S.N. ŞÜPHELİ İL DURUM 1 ALİHAN KURİŞ İSTANBUL ELDE 2 FAHRİ CANDEMİR İSTANBUL ELDE 3 SÜLEYMAN KAHRAMAN İSTANBUL ELDE 4 RECEP OKUMUŞLAR İSTANBUL ELDE 5 ŞEREF TOPRAK İSTANBUL ELDE 6 MEHMET HİLMİ MOLLA İSTANBUL ELDE 7 NEZİH MURAT BÜYÜKGÖZE İSTANBUL ELDE 8 METİN GÜDER İSTANBUL ELDE 9 HİLMİ ŞENOL İSTANBUL ELDE 10 SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ İSTANBUL ELDE 11 YUNUS ASLAN İSTANBUL ELDE 12 YUSUF BÜYÜKGÖZE İSTANBUL ELDE 13 AHMET GÖKÇEN İSTANBUL ELDE 14 MUHARREM HİLMİ AKBULUT İSTANBUL ELDE 15 MEHMET AKSU ANKARA ELDE 16 MUHAMMED DAĞ ANKARA ELDE 17 MEHMET BOZPINAR ANKARA ELDE 18 MEHMET AKBACAKOĞLU ANKARA ELDE 19 AHMET ŞİMŞEK KAYSERİ ELDE 20 ÖMER YILMAZ KARABÜK ELDE 21 ABDULKERİM EMRAH AĞRI ELDE 22 İSA ÇARDAK ANTALYA ELDE 23 CEVAT BAĞCI SİVAS ELDE 24 ZEKİ ALTINEL AYDIN ELDE 25 AHMET EFE DENİZLİ ELDE 26 HÜSEYİN TÜRKER KÜTAHYA ELDE 27 MEHMET KURBAN İZMİR ELDE 28 MEHMET TEKİN İZMİR ELDE 29 MUSTAFA GÖKDUMAN ERZURUM ELDE 30 İSMAİL HAKKI AKGÜN KÜTAHYA ELDE

20 ADET RUHSATSIZ SİLAH

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah; farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Söz konusu şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle ticari ilişkileri, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı şekilde inceleniyor.

32 ŞİRKET TESPİT EDİLDİ

Şirketlerin kayıt ve faaliyet adreslerine yönelik incelemede, 14 şirketin İstanbul'da, 14 şirketin Sakarya'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları ile birbirleri arasındaki ticari ilişkiler mercek altına alınırken, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal hareketleri de inceleniyor.

AYNI ADRESLERDE ÇOK SAYIDA ŞİRKET

Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.

İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirlendi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görüldü.

Özellikle Sakarya'da;

Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12,

Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4,

Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410,

Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1 adreslerinin birden fazla şirket tarafından ortak şekilde kullanıldığı belirlendi.

İstanbul'da ise Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi.

Adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

İNŞAATTAN KUYUMCULUĞA, GIDADAN SAĞLIĞA ÇOK SAYIDA SEKTÖR

Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığı görüldü.

Şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen şirketlerin aynı adresleri kullanmaları, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşmaları ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 32 ŞİRKET

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:

No Şirket 1 ELF Yapı Anonim Şirketi 2 Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 3 Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi 4 Ardeniz Emlak Anonim Şirketi 5 Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi 6 Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 7 ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 8 Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 9 Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 10 Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 11 Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 12 Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 13 Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 14 İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 15 MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 16 Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 17 Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 18 Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 19 MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 20 Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 21 MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 22 Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 23 Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 24 Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi 25 Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 26 Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 27 Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 28 Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi 29 Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 30 Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi 32 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi



MALİ HAREKETLER VE BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Söz konusu şirketlerin suç örgütü içerisindeki konumları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şirketler hakkında yapılacak hukuki değerlendirmelerin ise soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlarca gerçekleştirileceği belirtildi.