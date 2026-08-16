Bakan Çiftçi açıkladı! "Alihan Kuriş Suç Örgütü"nün "Glooper" uygulaması deşifre: 3 kademeyle girilebiliyor

Bakan Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak operasyon düzenlediklerini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli temaslarda bulunmak ve Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmayı izlemek üzere Diyarbakır'a geldi.

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Çiftçi, operasyonun kapsamına ilişkin, "AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır." ifadelerini kullandı.

"GENİŞ KESİMLERE YÖNELİK BİR OPERASYON YOK"

Alt kademedeki inanan insanlarla, yapıyı çıkar örgütüne dönüştüren üst yönetimin birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Çiftçi, "Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok." dedi.

FETÖ GİBİ! 3 DOĞRULAMAYLA GİRDİKLERİ "GLOOPER" UYGULAMASINI KULLANIYORLARMIŞ

Çiftçi, Alihan Kuriş'in 2016 yılında örgütün başına geçtiğini, son dönemde büyük para ve mal varlığı hareketlerinin görüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor."

ÖRGÜT FAALİYETLERİ 70 MİLYON EUROLUK MERKEZE TAŞINACAKTI

Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıldığını da söyleyen Çiftçi, merkezin tamamlanması halinde örgütün bütün faaliyetlerinin buraya kayacağını ifade etti.

Çiftçi, söz konusu yapının daha önce de dikkatle izlendiğini ve bununla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, açıklamasının sonunda operasyonun hedefinin dindarlar, muhafazakarlar veya dini cemaatler olmadığını şu sözlerle vurguladı:

"Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok."