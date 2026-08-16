Köln'deki 70 milyon euro değerindeki genel merkez! İşte Alihan Kuriş'in dev tesisi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda Almanya'da "İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)" adı altında faaliyet gösterilen grubun inşaatı devam eden ve tamamlanmasının ardından faaliyetlerinin tamamının kaydırılması beklenen merkez görüntülendi.

70 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Yaklaşık 12 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen yaklaşık 70 milyon euroluk kompleksin tamamlandığında VIKZ'nin Almanya'daki en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.