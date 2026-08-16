Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari kardeşe arama: Tek adreste 1,38 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş için yürütülen arama çalışmalarında 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan kaynağı belirsiz altınların değerinin 1,38 milyar lira olduğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürdürülürken ekiplerce gerçekleştirilen bir aramada dikkat çeken miktarda altın ele geçirildi.
TEK ADRESTE 200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN
Edinilen bilgilere göre, Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında belirlenen tek bir adreste arama yapıldı. Aramada, kaynağının belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altınlara el konulurken ele geçirilen değerli madenlerin kaynağının ve soruşturma kapsamındaki bağlantılarının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Ümraniye ilçesi Yamanevler mahallesinde bulunan Yılmaz Plaza (Yılmaz Kimya Genel Merkezi) ile binanın otoparkındaki bir araçta yapılan aramalarda;
• 206 adet külçe altın - 1 milyar 381 milyon TL,
• 358.100 ABD doları - 17 milyon 127 bin TL
• 102.300 avro - 5 milyon 655 bin TL
• 1 adet kamera kayıt cihazı
• 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir. Ele geçirilen altın ve dövizin toplam TL karşılığı 1 milyar 403 milyon 782 bin TL'dir."
FİRARİ HİLMİ TUNA KURİŞ ARANIYOR
Soruşturmanın önemli şüphelileri arasında yer alan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında örgütün mali yapılanması, finansal hareketleri ve elde edilen mal varlıklarının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
ALTIN İNCELEME ALTINDA
Tek bir adreste ele geçirilen 200 kilogram külçe altın soruşturmanın mali boyutunu yeniden gündeme getirdi. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen altınların kim tarafından, hangi kaynaktan ve ne amaçla temin edildiğinin belirlenmesi için adli ve mali inceleme yapılacağı öğrenildi.
ALTINLARLA İLGİLİ 'KUYUMCU' İDDİASINA YALANLAMA
Öte yandan Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasıyla bağlantılı bazı sosyal medya hesaplarında, ele geçirilen altınların "bir kuyumcu deposunda bulunduğu" yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Adli makamlardan edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimlerince, firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adreslerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu altınlara ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda altınların Yılmazlar Kimya'ya ait depoda bulunduğu, söz konusu firmanın ise kuyumculuk alanında faaliyet göstermediği belirlenmiştir. Dolayısıyla ele geçirilen altınların rutin bir kuyumculuk faaliyeti kapsamında bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki paylaşımlar soruşturma bulgularıyla örtüşmemektedir. Altınların kaynağı, mülkiyeti, söz konusu depoda bulundurulma nedeni ve soruşturma kapsamındaki kişi ve şirketlerle bağlantıları adli makamlarca ayrıntılı olarak araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Alihan Kuriş'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken ele geçirilen altınlarla ilgili incelemenin de soruşturma dosyası kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.