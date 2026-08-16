Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının titizlikle yürüttüğü soruşturmada, Alihan Kuriş suç örgütünün karanlık ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Türkiye’yi 17 ayrı komisyona bölerek ahtapot gibi sarmayı hedefleyen yapılanmanın; yurt içinde dini duyguları istismar ederken, Almanya’da ise bambaşka bir ajandayla Türkiye karşıtı odaklarla kirli pazarlıklara giriştiği belgelendi.
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, örgüt Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırarak her bölgenin başına özel bölge sorumluları atadı. Tüm bu devasa yapının komuta merkezi ise İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı olarak belirlendi. Örgütün finansal, idari, hukuki ve manevi tüm kararları bu merkezden alınarak "Ulaklar" vasıtasıyla illere ulaştırıldı.
YAPI İÇİNDE 16 AYRI KOMİSYON KURULMUŞ
İncelenen yapılanmada 16 ayrı özel komisyon kurulduğu tespit edildi. Çamlıca Kitap Yayın, Personel, Ortaokul, İnşaat, Muhasebe, Ticari İşler, Teknik İşler, Hac ve Umre, İrşad, Mutfak Gıda Kermes, Kız Kursları, Lise, Üniversite, Daimi Grup ve Resmi İşler komisyonlarının olduğu öğrenildi.
Daimi Grup Komisyonunun, akımın kendi içinde eğitim vermeyi düşündüğü adayları belirlediği; Resmi İşler Komisyonunun, kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan evrak takibini yaptığı; İrşad Komisyonunun ise manevi faaliyetlerin yönlendirilmesini ve denetimini yaptığı öğrenildi.