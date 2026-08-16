Yapının Avrupa'daki faaliyetlerini yürüttüğü ve 1975'te Köln merkezli olarak kurulan İslam Kültür Merkezleri Birliğinin (VIKZ) 2023'te düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümüne bizzat Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier katılırken, örgütün Köln'de 17 bin metrekarelik arazi üzerine 70 milyon euroya inşa ettiği lüks kompleksin temel atma töreninde de Alman yerel yöneticileri başköşede yer aldı.

Türkiye'de tabanına "cihat ", "muhafazakârlık" ve "dini hassasiyet" propagandası yapan, hazine arazisinde kaçak inşa edilen Büyük Piyale ve Sadabat yurtlarının yıkılması üzerine hükümete adeta savaş açıp seçimlerde muhalif partileri destekleyen örgütün, Almanya'da tamamen farklı bir kimliğe büründüğü belgelendi.

"HAMAS TERÖRÜNÜ KINIYORUZ" DEKLARASYONU

Bu sıcak temasların arkasında ise örgütün, Türkiye'deki muhafazakar tabanından tamamen gizlediği şok bir taahhütname çıktı. Türkiye'de artan denetimler ve operasyonlar sebebiyle faaliyetlerini Almanya'ya kaydırmak istediği, bu amaçla Alman devletiyle ilişkilerini sıcak tutmak ve Avrupa'daki finansal merkezini korumak için bu taahhütnameyi imzaladığı anlaşıldı.

Kuriş Örgütü yöneticilerinin, 16 Ekim 2023'te Düsseldorf'ta Kuzey Ren-Vestfalya Bakanı ve Devlet Şansölyesi ile yapılan resmi görüşmenin ardından imzalanan ortak açıklamada, Kuriş Örgütünün Avrupa ayağı olan VIKZ yöneticilerinin şu skandal ifadeleri koşulsuz kabul ettiği belirlendi:

"Hamas'ın İsrail halkına karşı işlediği vahşetlerin koşulsuz olarak kınanması ve Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakması gerektiği konusunda fikir birliği vardır."

"Hamas'ın terörü, bölge genelinde sayısız masum insana tarifsiz acılar yaşattı."

"Hamas'ın sokaklarımızdaki terörist saldırılarının kutlanmasına veya küçümsenmesine izin vermeyeceğiz. Hamas'ın dünya çapındaki Yahudi kurumlarına saldırma çağrısını en güçlü şekilde kınıyoruz."