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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının titizlikle yürüttüğü soruşturmada, Alihan Kuriş suç örgütünün karanlık ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Türkiye’yi 17 ayrı komisyona bölerek ahtapot gibi sarmayı hedefleyen yapılanmanın; yurt içinde dini duyguları istismar ederken, Almanya’da ise bambaşka bir ajandayla Türkiye karşıtı odaklarla kirli pazarlıklara giriştiği belgelendi.

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, örgüt Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırarak her bölgenin başına özel bölge sorumluları atadı. Tüm bu devasa yapının komuta merkezi ise İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı olarak belirlendi. Örgütün finansal, idari, hukuki ve manevi tüm kararları bu merkezden alınarak "Ulaklar" vasıtasıyla illere ulaştırıldı.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez - 1

YAPI İÇİNDE 16 AYRI KOMİSYON KURULMUŞ

İncelenen yapılanmada 16 ayrı özel komisyon kurulduğu tespit edildi. Çamlıca Kitap Yayın, Personel, Ortaokul, İnşaat, Muhasebe, Ticari İşler, Teknik İşler, Hac ve Umre, İrşad, Mutfak Gıda Kermes, Kız Kursları, Lise, Üniversite, Daimi Grup ve Resmi İşler komisyonlarının olduğu öğrenildi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez - 2

Daimi Grup Komisyonunun, akımın kendi içinde eğitim vermeyi düşündüğü adayları belirlediği; Resmi İşler Komisyonunun, kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan evrak takibini yaptığı; İrşad Komisyonunun ise manevi faaliyetlerin yönlendirilmesini ve denetimini yaptığı öğrenildi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez - 3

TİCARİ İMPARATORLUK VE KİLİT YÖNETİCİ KADROSU

Savcılık soruşturmasında örgütün sadece dernek ve vakıf gelirleriyle yetinmediği, aynı zamanda büyük ticari ortaklıklar ve şirketler üzerinden muazzam bir finansal gücü kontrol ettiği saptandı. Bu para trafiğinin başında ise Alihan Kuriş'in en yakınındaki isimler yer aldı.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez - 4

Gözaltındaki Mehmet Akbacakoğlu'nun "ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu" olduğu, Türkiye'nin bilinen perakende markalarından Ayakkabı Dünyası'nın ortağı olan Akbacakoğlu'nun, örgütün ticari imparatorluğunu yönetirken aynı zamanda siyaset ve bürokrasi kanadında lobi faaliyetlerini organize ettiği belirtildi.

Hilmi Tuna Kuriş'in Alihan Kuriş'in kardeşi olduğu ve yapının ticari şirketleri ile para akışının doğrudan aile içinde kalmasını sağlayan en kritik "finans yöneticisi" konumunda yer aldığı öğrenildi. Kuriş'in asistanı ve sağ kolu olduğu öğrenilen Fahri Candemir'in ise Kuriş'in adeta gölgesi gibi hareket ettiği ve en gizli operasyonel talimatları ileten "başdanışman" olduğu belirtildi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez - 5

Yapılanmada muhasebe sorumlusu Mehmet Hilmi Molla'nın, "genel muhasebe sorumlusu" olarak milyarlarca liralık kayıt dışı bütçeyi, bankacılık sistemi dışındaki gizli transfer noktalarını ve para trafiğini yönettiği belirlendi.

İletişim ve koordinasyon sorumlusu Nezih Murat Büyükgöze'nin ise örgütün şifreli haberleşme ağlarını ve birimler arası koordinasyonu sağlayan kilit konumda olduğu belirtildi.

"Hiyerarşik düzen sorumlusu" yapılan Metin Güder'in ise yapı içindeki disiplin, biat sistemi ve kurallara uymayanların cezalandırılmasından sorumlu kontrolör olduğu soruşturma dosyasına yansıdı.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez - 6

"HAMAS'I LANETLEYEN" ALMANYA PROTOKOLÜ

Türkiye'de tabanına "cihat", "muhafazakârlık" ve "dini hassasiyet" propagandası yapan, hazine arazisinde kaçak inşa edilen Büyük Piyale ve Sadabat yurtlarının yıkılması üzerine hükümete adeta savaş açıp seçimlerde muhalif partileri destekleyen örgütün, Almanya'da tamamen farklı bir kimliğe büründüğü belgelendi.

Yapının Avrupa'daki faaliyetlerini yürüttüğü ve 1975'te Köln merkezli olarak kurulan İslam Kültür Merkezleri Birliğinin (VIKZ) 2023'te düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümüne bizzat Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier katılırken, örgütün Köln'de 17 bin metrekarelik arazi üzerine 70 milyon euroya inşa ettiği lüks kompleksin temel atma töreninde de Alman yerel yöneticileri başköşede yer aldı.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez - 7

"HAMAS TERÖRÜNÜ KINIYORUZ" DEKLARASYONU

Bu sıcak temasların arkasında ise örgütün, Türkiye'deki muhafazakar tabanından tamamen gizlediği şok bir taahhütname çıktı. Türkiye'de artan denetimler ve operasyonlar sebebiyle faaliyetlerini Almanya'ya kaydırmak istediği, bu amaçla Alman devletiyle ilişkilerini sıcak tutmak ve Avrupa'daki finansal merkezini korumak için bu taahhütnameyi imzaladığı anlaşıldı.

Kuriş Örgütü yöneticilerinin, 16 Ekim 2023'te Düsseldorf'ta Kuzey Ren-Vestfalya Bakanı ve Devlet Şansölyesi ile yapılan resmi görüşmenin ardından imzalanan ortak açıklamada, Kuriş Örgütünün Avrupa ayağı olan VIKZ yöneticilerinin şu skandal ifadeleri koşulsuz kabul ettiği belirlendi:

"Hamas'ın İsrail halkına karşı işlediği vahşetlerin koşulsuz olarak kınanması ve Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakması gerektiği konusunda fikir birliği vardır."

"Hamas'ın terörü, bölge genelinde sayısız masum insana tarifsiz acılar yaşattı."

"Hamas'ın sokaklarımızdaki terörist saldırılarının kutlanmasına veya küçümsenmesine izin vermeyeceğiz. Hamas'ın dünya çapındaki Yahudi kurumlarına saldırma çağrısını en güçlü şekilde kınıyoruz."

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni perde aralandı: Türkiye'de 17 bölgeli yapı! Köln'de 70 milyon euroluk merkez - 8

TÜRKİYE'DE BAŞKA, AVRUPA'DA BAŞKA!

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de tabanını kontrol altında tutmak için Alihan Kuriş'in "Peygamber Efendimiz ile doğrudan görüşerek kararlar aldığı" ve "Mehdi" olduğu yalanını yayan yapı, iş kendi menfaatlerine ve Almanya'daki 70 milyon euroluk merkezlerine gelince İsrail yanlısı ve Hamas karşıtı bildirilerin altına gözünü kırpmadan imza atıyor.

Bu tarihi ikiyüzlülük, savcılık dosyasının en dikkat çekici uluslararası skandallarından biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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