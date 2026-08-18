HER PERŞEMBE DEVLETE BEDDUA SEANSI! Yurtta sadece para trafiği değil, aynı zamanda devlet düşmanlığı da aşılandığı öğrenildi. G.K, yurtta kalan öğrencilerin ve yapılanma yöneticilerinin her perşembe akşamı toplanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve hükümetine yönelik beddua seansları düzenlendiğini vurguladı.

G.K. ifadesinde; "Romanya'da ortak olduğum döner zincirine gittiğimde, ortağım olan döner dükkanlarından birini işleten arkadaşım ile 'Süleymaniye Eğitim Kültür Vakfı' yazan iş yerine gittik. 15'e yakın Türk iş adamı vardı. Orada Pakcan ile tanıştım. Yurtta geçirdiğim sürede öğrencilerle sohbet etme imkanım da oldu. İsmi Emre olan bir öğrenci ile konuştuk. Emre bana 'Her perşembe yapılanma üyeleri toplanıp hükümete beddua seansı yaparlar. Ortağım olan arkadaşıma bunu sordum. O da beddua seanslarını doğruladı" dedi.