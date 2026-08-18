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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen dev soruşturmada çok kritik bir tanık ifadesine ulaşıldı. Romanya'daki döner zincirine bir dönem ortak olan G.K., örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan üzerinden kurulan kara para ağını ve öğrencilerin valizlerle kurye yapılmasını savcılığa anlattı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ankara'da ifade veren G. K, yapılanmanın Romanya'daki döner zincirine bir dönem arkadaşı aracılığıyla ortaklık yaptığını belirterek; yapılanmanın Romanya merkezli yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 2

ÖRGÜTÜN ÜSSÜ BÜKREŞ'TE BİR ÖĞRENCİ YURDU

İfadeye göre; örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu 'sağ kolu' Ahmet Uğur Pakcan, örgütün Romanya sorumlusu ve tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 3

Sabah'ın haberine göre Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan 'Dristor Döner' ve 'Dristor Döviz Bürosu' aracılığıyla ticari faaliyet kılıfıyla örgütün dev finans ağını yöneten Pakcan'ın, Başkent Bükreş'teki yapılanmaya ait öğrenci yurdunun da tek yetkilisi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 4

ÖĞRENCİLERİ "VALİZLİ KURYE" YAPTILAR

İtirafçı G.K.'nın ifadesine göre; örgütün finansal ve ideolojik merkezi haline getirilen yurtta kalan öğrenciler, Türkiye'ye tatile gönderilerek para transferi yapıldı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 5

İstanbul'da yapılanmanın avukatı M.A'nın yanına yönlendirilen öğrencilerin valizlerine, gizlice yüklü miktarda dolar, Euro ve sterlin yerleştirildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 6

Öğrencilere "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı verildi. Kaçak yollarla çıkarılan Bükreş'e götürülen paralar, örgüt yöneticileri tarafından teslim alınarak sisteme sokuldu.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 7

HER PERŞEMBE DEVLETE BEDDUA SEANSI!

Yurtta sadece para trafiği değil, aynı zamanda devlet düşmanlığı da aşılandığı öğrenildi. G.K, yurtta kalan öğrencilerin ve yapılanma yöneticilerinin her perşembe akşamı toplanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve hükümetine yönelik beddua seansları düzenlendiğini vurguladı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 8

G.K. ifadesinde; "Romanya'da ortak olduğum döner zincirine gittiğimde, ortağım olan döner dükkanlarından birini işleten arkadaşım ile 'Süleymaniye Eğitim Kültür Vakfı' yazan iş yerine gittik. 15'e yakın Türk iş adamı vardı. Orada Pakcan ile tanıştım. Yurtta geçirdiğim sürede öğrencilerle sohbet etme imkanım da oldu. İsmi Emre olan bir öğrenci ile konuştuk. Emre bana 'Her perşembe yapılanma üyeleri toplanıp hükümete beddua seansı yaparlar. Ortağım olan arkadaşıma bunu sordum. O da beddua seanslarını doğruladı" dedi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 9

G.K'nın anlatımları, yapılanmanın Fetullahçı Terör Örgütü'nün beddua seansları yaptığını hatırlattı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 10

"KURİŞ'İN TALİMATIYLA FETÖ ELEBAŞININ CENAZESİNE GİTTİ"

Tanığın bir diğer şok iddiası ise Pakcan ve Alihan Kuriş'in Bolu'daki gizli görüşmeleri oldu.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 11

Tanık, Bolu Gövem Köyü mevkisindeki 'Binbir Evler Villa Sitesi'nin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve illegal toplanan paraların burada istiflendiğini kaydetti.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 12

Pakcan'ın Kuriş'in talimatıyla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katıldığını ve bu durumun yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla da sabit olduğunu belirtti.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 13

G.K. bu kirli yapıyı fark ettikten sonra Pakcan ve yapıyla tüm bağını kestiğini belirterek, yetkilileri bu karanlık ağın kökünü kazımaya çağırdı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar 14
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