Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni itiraf: Paraları yurt dışına böyle kaçırmışlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen dev soruşturmada çok kritik bir tanık ifadesine ulaşıldı. Romanya'daki döner zincirine bir dönem ortak olan G.K., örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan üzerinden kurulan kara para ağını ve öğrencilerin valizlerle kurye yapılmasını savcılığa anlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ankara'da ifade veren G. K, yapılanmanın Romanya'daki döner zincirine bir dönem arkadaşı aracılığıyla ortaklık yaptığını belirterek; yapılanmanın Romanya merkezli yürüttüğü faaliyetleri anlattı.
ÖRGÜTÜN ÜSSÜ BÜKREŞ'TE BİR ÖĞRENCİ YURDU
İfadeye göre; örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu 'sağ kolu' Ahmet Uğur Pakcan, örgütün Romanya sorumlusu ve tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi.
Sabah'ın haberine göre Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan 'Dristor Döner' ve 'Dristor Döviz Bürosu' aracılığıyla ticari faaliyet kılıfıyla örgütün dev finans ağını yöneten Pakcan'ın, Başkent Bükreş'teki yapılanmaya ait öğrenci yurdunun da tek yetkilisi.
ÖĞRENCİLERİ "VALİZLİ KURYE" YAPTILAR
İtirafçı G.K.'nın ifadesine göre; örgütün finansal ve ideolojik merkezi haline getirilen yurtta kalan öğrenciler, Türkiye'ye tatile gönderilerek para transferi yapıldı.
İstanbul'da yapılanmanın avukatı M.A'nın yanına yönlendirilen öğrencilerin valizlerine, gizlice yüklü miktarda dolar, Euro ve sterlin yerleştirildi.