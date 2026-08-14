Alihan Kuriş ikinci evdeki gizli bölmede yakalandı! Telefonunu evde bırakıp kaçmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alihan Kuriş'in yakalanma anına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Polisi atlatmak için cep telefonunu ikametinde bırakıp başka bir adrese kaçan Kuriş, saklandığı ikinci evdeki gizli bölmede polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme" , "suç örgütüne üye olma" , "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" , "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.