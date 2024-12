4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", 24 Aralık 2024 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek. Finansal regülasyonlar, yeni bankacılık modelleri, sürdürülebilir finans gibi kritik konuların ele alınacağı zirve, sektörün lider isimlerini bir araya getiriyor. Kamu ve özel sektörden önemli katılımcılar, finans dünyasının geleceğine ilişkin fikirlerini paylaşacak.

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM KATILACAK

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın konuşmalarıyla ve T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özel video mesajı ile başlayacak olan zirve, T.C Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek Para Sohbetleri oturumu ile sona erecek.

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek (AA)

BANKACILAR, TBB BAŞKANI'NIN MODERATÖRLÜĞÜNDE BİRARAYA GELİYOR

Zirvenin ilk paneli olan "Bankacılığın Geleceği" oturumu Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın moderatörlüğünde, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten sözcülüğünde gerçekleşecek.

Sipay Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu'nun özel sunumu ile devam edecek olan zirve, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben sözcülüğünde gerçekleşecek "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu oturumu ile sürecek. Ardından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop "Sürdürülebilir Finansman" başlıklı konuşması ile izleyenlere hitap edecek.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Karslıoğlu'nun "Ödeme Sistemlerinde Yeni Dönem" konulu konuşmasının ardından Misyon Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir kripto varlıklar ve dijital bankacılık üzerine sunum gerçekleştirecek.

BANKACILIK DIŞI FİNANSIN GÖRÜNÜMÜ FİNANS ZİRVESİ'NDE

Günün ikinci yarısı Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın "Bankacılık Dışı Finansın Görünümü" konulu sunumuyla başlayacak. Ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun "Sermaye Piyasalarında Görünüm" konulu konuşması ile izleyicilere seslenecek.

A Para spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Sermaye Piyasalarının Geleceği" panelinde, Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş yer alacak. Günün son özel sunumuysa Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Devrim Cengiz tarafından gerçekleştirilecek.

MEHMET ŞİMŞEK PARA SOHBETLERİ'NE KATILIYOR

12. kez düzenlenecek olan Para Sohbetleri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Finansın geleceğine yön verecek olan "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", Borsa İstanbul, Emlak Katılım, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, RHG Enertürk Enerji, Sipay, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Yıldız Holding, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup co-sponsorluğunda gerçekleşirken, destek sponsorları Artaş Holding, Cengiz Holding, ColendiBank, Damat Tween, Finansal Kurumlar Birliği, Limak Holding, Misyon Yatırım Bankası, Papara, Philip Capital, Rixos Hotels, Torkam Holding oldu.