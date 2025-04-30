Mevduat faizinde fitil ateşlendi: 300 bin TL'nin 1 aylık kazancı ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz artışı kararının ardından bankalarda da mevduat yarışının fitili ateşlendi. 30 Nisan itibarıyla birçok banka vadeli hesap faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Faizler yüzde 52 bandına dayanırken 300 bin TL'lik mevduatın 1 aylık getirisi yatırımcıların radarına girdi. Hangi banka ne kadar faiz veriyor, getiriler nasıl şekillendi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:40