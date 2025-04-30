Mevduat faizinde fitil ateşlendi: 300 bin TL’nin 1 aylık kazancı ne kadar?

Özellikle 32 günlük vadeli hesaplarda bankalar arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Faiz oranları yüzde 47,5 ile yüzde 52 arasında değişirken, 300 bin TL'lik birikimini vadeli mevduatta değerlendiren tasarruf sahipleri, net kazançlarını yakından takip ediyor.

Hangi Banka Ne Kadar Kazandırıyor?

İşte bankalara göre 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi ve uygulanan faiz oranları: