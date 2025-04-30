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Mevduat faizinde fitil ateşlendi: 300 bin TL'nin 1 aylık kazancı ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararının ardından bankalarda da mevduat yarışının fitili ateşlendi. 30 Nisan itibarıyla birçok banka vadeli hesap faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Faizler yüzde 52 bandına dayanırken 300 bin TL'lik mevduatın 1 aylık getirisi yatırımcıların radarına girdi. Hangi banka ne kadar faiz veriyor, getiriler nasıl şekillendi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:40
Mevduat faizinde fitil ateşlendi: 300 bin TL’nin 1 aylık kazancı ne kadar?

Özellikle 32 günlük vadeli hesaplarda bankalar arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Faiz oranları yüzde 47,5 ile yüzde 52 arasında değişirken, 300 bin TL'lik birikimini vadeli mevduatta değerlendiren tasarruf sahipleri, net kazançlarını yakından takip ediyor.

Hangi Banka Ne Kadar Kazandırıyor?

İşte bankalara göre 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi ve uygulanan faiz oranları:

Mevduat faizinde fitil ateşlendi: 300 bin TL’nin 1 aylık kazancı ne kadar?

🟠 ING – Turuncu Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 10.730,96 TL

Vade Sonu Tutar: 310.730,96 TL

Mevduat faizinde fitil ateşlendi: 300 bin TL’nin 1 aylık kazancı ne kadar?

🔵 QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 11.178,08 TL

Vade Sonu Tutar: 311.178,08 TL

Mevduat faizinde fitil ateşlendi: 300 bin TL’nin 1 aylık kazancı ne kadar?

🟢 CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 11.178,08 TL

Vade Sonu Tutar: 311.178,08 TL

Mevduat faizinde fitil ateşlendi: 300 bin TL’nin 1 aylık kazancı ne kadar?

⚫ HSBC – Modern Hesap (Standart Vadeli)

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 11.178,08 TL

Vade Sonu Tutar: 311.178,08 TL

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