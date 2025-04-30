Dünyada nadir ve sadece Türkiye'de var! Yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor: Kozmetik ürünlerinde bile kullanılıyor

Türkiye doğal güzelliklerin yanı sıra nadir görülen türlere de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de o bitki türü oldu. Yılda sadece iki mevsimde 20 gün toplanabilen bu bitki görenleri büyülüyor. Nadir olması ve bölgenin simgesi olması sebebiyle yoğun ilgi gösterilen bitkinin kullanım alanları ise oldukça geniş. Kozmetikten yiyeceğe kadar pek çok sektörde de kullanılıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA