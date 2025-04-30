Viral Galeri Viral Tıkla Dünyada nadir ve sadece Türkiye'de var! Yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor: Kozmetik ürünlerinde bile kullanılıyor

Dünyada nadir ve sadece Türkiye'de var! Yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor: Kozmetik ürünlerinde bile kullanılıyor

Türkiye doğal güzelliklerin yanı sıra nadir görülen türlere de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de o bitki türü oldu. Yılda sadece iki mevsimde 20 gün toplanabilen bu bitki görenleri büyülüyor. Nadir olması ve bölgenin simgesi olması sebebiyle yoğun ilgi gösterilen bitkinin kullanım alanları ise oldukça geniş. Kozmetikten yiyeceğe kadar pek çok sektörde de kullanılıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:37 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 23:41
Dünyada nadir ve sadece Türkiye’de var! Yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor: Kozmetik ürünlerinde bile kullanılıyor

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Türkiye'de nadir görülen pek çok bitki türü de yetişiyor. Ancak bunlardan bir tanesi var ki dünya üzerinde pek görülmediği gibi görenleri de hem şaşırtıyor hem de büyülüyor.

Dünyada nadir ve sadece Türkiye’de var! Yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor: Kozmetik ürünlerinde bile kullanılıyor

Birçok sektörde kullanılan bu bitki yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen bitki kullanım alanları ile şaşırtıyor.

Dünyada nadir ve sadece Türkiye’de var! Yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor: Kozmetik ürünlerinde bile kullanılıyor

Yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında hasadı yapılan karagül, bölgedeki seralarda yetiştiriliyor. Hasat sonrası çiçek, lokum, kahve, sabun ve dondurma gibi çeşitli yiyecek ve kozmetik ürünlerinde kullanılıyor.

Dünyada nadir ve sadece Türkiye’de var! Yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor: Kozmetik ürünlerinde bile kullanılıyor

Siyah renge yakın koyu mor rengiyle dikkat çeken Karagül, hem tarımsal üretimi hem de turistik değeriyle öne çıkıyor. Sessizliği ve eşsiz doğasıyla bilinen Halfeti, yılın belirli dönemlerinde karagülü görmek isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Dünyada nadir ve sadece Türkiye’de var! Yılın belirli dönemlerinde görülebiliyor: Kozmetik ürünlerinde bile kullanılıyor

Yetiştiriciler, iklim ve toprak yapısına özgü olarak yalnızca Halfeti'de yetişen bu özel çiçeği koruma ve üretimini artırma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

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