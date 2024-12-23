4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül (A Para ekran görüntüsü)

SPK BAŞKANI GÖNÜL: 36 MİLYON VATANDAŞIMIZ SERMAYE PİYASALARININ İÇİNDE

Zirve kapsamında ilk olarak kürsüye SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül geldi. SPK Başkanı Gönül, yaptığı açıklamada yaklaşık 36 milyon vatandaşımızın doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasalarının içinde olduğunu söyledi.

Son 3 yılda toplam 127 şirketin halka arz edildiğini de söyleyen Gönül, "Bu şirketler piyasadan yaklaşık 156 milyar TL'lik fon sağlayabildiler. Bu yıl halka arzı gerçekleşen 33 şirket, piyasadan yaklaşık 57,4 milyar TL fon sağladı. Şirketlerimiz 2023 yılında 888,7 milyar lira tutarında borçlanma tutarı ve kira sertifikası ihracı yaptılar. 2024 yılında 1,6 trilyon tutarında borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı da gerçekleştirdik. Sermaye Piyasası Kurulu olarak girişimcilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 200 milyar TL'yi aştı. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının aktif büyüklüğü de 41 milyar TL'nin üzerine çıktı. Menkul kıymet yatırım fonlarında yönetilen varlık miktarı 2024 yılında 3,7 trilyon lirayı aştı." ifadelerini kullandı.

"2024'TE BİRÇOK DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLDİ"

2024 yılında birçok düzenleme yaptıklarını da söyleyen Gönül şu ifadeleri kullandı: "2024 yılı birçok düzenlemeyi yaptığımız ve önemli çalışmaları hayata geçirdiğimiz bir yıl olarak tarihe geçti. Toplumun her kesimine ücretsiz finansal eğitim imkanı sunan finansal okuryazarlık platformumuz hayata geçti. Bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladığımız finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokollerimize devam ediyoruz. TBMM çatısı altında kurulmuş olan Dilekçe Komisyonu başkanlığı himayesindeki Türkiye'deki Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu kuruldu ve çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ülke çapında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla kurulumuzca finansal okuryazarlık seferberliği başlatıldı ve birçok şehirde öğrencilerle, gençlerle, kadınlarla buluşmaya devam ediyoruz. Ayrıca e-başvuru sistemimizden biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim; bu sistemi de hayata aldık ve kurumumuza yapılan başvuru sürecinde etkinliği artırmak, şeffaflığı sağlamak, kırtasiyeyi azaltmak, başvuru sürelerini kısaltmak amacıyla sermaye piyasalarında çok önemli gördüğümüz bir proje olarak görüyoruz. E-başvuru sistemimiz kurulumuz mevzuatına tabi tüm kuruluş ve şirketlerin son 6 ayda yaklaşık 2 bin başvurusunu elektronik ortamda almamızı sağladı."