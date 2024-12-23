4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya'da
Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenleniyor. Programda ilk olarak SPK Başkanı Ömer Gönül konuştu. Gönül, 2024 yılında birçok düzenlemeye imza attıklarını belirtirken; kripto varlık düzenlemesine dikkat çekti. Gönül, 2025'te de kripto varlıklar konusunda bir adım atılacağını bildirdi. BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da konuşmasında Türkiye'nin finans alanında küresel bir güç haline geldiğine vurgu yaptı.
Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor. Finansal regülasyonlar, yeni bankacılık modelleri, sürdürülebilir finans gibi kritik konuların ele alınacağı zirve, sektörün lider isimlerini bir araya getiriyor. Kamu ve özel sektörden önemli katılımcılar, finans dünyasının geleceğine ilişkin fikirlerini paylaşıyor.
4. FİNANSIN GELECEĞİ ZİRVESİ & PARA SOHBETLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SPK BAŞKANI GÖNÜL: 36 MİLYON VATANDAŞIMIZ SERMAYE PİYASALARININ İÇİNDE
Zirve kapsamında ilk olarak kürsüye SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül geldi. SPK Başkanı Gönül, yaptığı açıklamada yaklaşık 36 milyon vatandaşımızın doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasalarının içinde olduğunu söyledi.
Son 3 yılda toplam 127 şirketin halka arz edildiğini de söyleyen Gönül, "Bu şirketler piyasadan yaklaşık 156 milyar TL'lik fon sağlayabildiler. Bu yıl halka arzı gerçekleşen 33 şirket, piyasadan yaklaşık 57,4 milyar TL fon sağladı. Şirketlerimiz 2023 yılında 888,7 milyar lira tutarında borçlanma tutarı ve kira sertifikası ihracı yaptılar. 2024 yılında 1,6 trilyon tutarında borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı da gerçekleştirdik. Sermaye Piyasası Kurulu olarak girişimcilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 200 milyar TL'yi aştı. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının aktif büyüklüğü de 41 milyar TL'nin üzerine çıktı. Menkul kıymet yatırım fonlarında yönetilen varlık miktarı 2024 yılında 3,7 trilyon lirayı aştı." ifadelerini kullandı.
"2024'TE BİRÇOK DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLDİ"
2024 yılında birçok düzenleme yaptıklarını da söyleyen Gönül şu ifadeleri kullandı: "2024 yılı birçok düzenlemeyi yaptığımız ve önemli çalışmaları hayata geçirdiğimiz bir yıl olarak tarihe geçti. Toplumun her kesimine ücretsiz finansal eğitim imkanı sunan finansal okuryazarlık platformumuz hayata geçti. Bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladığımız finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokollerimize devam ediyoruz. TBMM çatısı altında kurulmuş olan Dilekçe Komisyonu başkanlığı himayesindeki Türkiye'deki Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu kuruldu ve çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ülke çapında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla kurulumuzca finansal okuryazarlık seferberliği başlatıldı ve birçok şehirde öğrencilerle, gençlerle, kadınlarla buluşmaya devam ediyoruz. Ayrıca e-başvuru sistemimizden biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim; bu sistemi de hayata aldık ve kurumumuza yapılan başvuru sürecinde etkinliği artırmak, şeffaflığı sağlamak, kırtasiyeyi azaltmak, başvuru sürelerini kısaltmak amacıyla sermaye piyasalarında çok önemli gördüğümüz bir proje olarak görüyoruz. E-başvuru sistemimiz kurulumuz mevzuatına tabi tüm kuruluş ve şirketlerin son 6 ayda yaklaşık 2 bin başvurusunu elektronik ortamda almamızı sağladı."
KRİPTO VARLIKLARA DÜZENLEME
Kripto varlıklar konusunda da önemli adımlar attıklarını ifade eden SPK Başkanı Gönül, "Bu yıl en önemli düzenlemelerimizin başında biliyorsunuz kripto varlık sağlayıcıları düzenlemesi geliyor. Bildiğiniz gibi son birkaç aya kadar kripto varlıklar doğrudan SPK denetiminde ve düzenlemesine tabi değildi. Temmuzda SPK kanununda yapılan değişiklikle bu artık bizim himayemiz altına geldi. Bu kanunla ülkemizde faaliyet gösteren ya da gösterecek olan kripto varlık hizmet sağlayıcılarını sermaye piyasası kanunu düzenleme ve denetleme yetkisi altına aldık." dedi. Gönül ayrıca bu konuda 2025 yılında da bir düzenleme adımı daha atılacağını bildirdi.
Girişim sermayelerinin desteklendiğini de konuşmasında bildiren SPK Başkanı, "Bir diğer düzenlememiz ise girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelik olan düzenlememizdi. BES fonlarından girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılacak asgari yatırım tutarının artırılmasını öngören düzenlememiz ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak diğer bir önemli gelişmeyi sağlamış olduk. Gayrimenkul yatırım fonlarının konut üretiminde finansmana katkı sağlayabilmeleri amacıyla proje gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerimizi de bu sene hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.
31 YIL SONRA 2 ARACI KURUMA ONAY
Aracı kurumlar için de düzenleme yaptıklarını söyleyen Gönül, 31 yıl sonra SPK'nın 3 aracı kurum kuruluşuna onay verdiğini belirtti. Gönül şu ifadeleri kullandı: Aracı kurumlara yönelik olarak bu yılki düzenlememize de değinmek istiyorum. Aracılık sektöründe sisteme girişte, aracı kurumların asgari kuruluş sermayesini 300 milyon TL olarak belirlemiştik. Bu düzenleme ile aracı kurumların güçlü özsermayeye kavuşmalarını destekliyoruz. Kurulumuz 31 yıl sonra 2 aracı kurumun kuruluşuna izin verdi."
Sürdürülebilirlik konusunda da değinen SPK Başkanı, "Kurulumuzun bu dönemde yoğunlaştığı başka bir alan da sürdürülebilirlik oldu. Uluslararası piyasalarda ve Türkiye sermaye piyasalarında yenilikçi tematik borçlanma araçlarına teveccüh artmaktadır. Yeşil finansman ve sürdürülebilirlik yatırımlara yönelik düzenlemeler sayesinde ekonomimiz sadece büyümekle kalmamış, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması konusunda önemli adımlar atmıştır. Şirketlerimizin bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarı 350 milyar liraya ulaştı. Çok kısa bir zaman sonra sürdürülebilir ve toplumsal etkiyle ilgili olarak bir rehberlik daha hayata geçireceğiz. Kurulumuzun yenilikçi ve kararlı çalışmaları sayesinde Türkiye Sermaye Piyasalarının uluslararası alandaki itibarının her geçen gün arttığına inanıyoruz. Bu başarıların devamını sağlamak ve ekonomimizi daha ileriye taşımak için hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.
BDDK BAŞKANI KAVCIOĞLU: HEDEFLERİN ÇOK ÜZERİNDE
Zirve kapsamında SPK Başkanı Gönül'ün ardından BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, sektörün Ekim 2024 itibarıyla sermaye yeterlilik oranının yüzde 18,1 ile yasal sınır olan yüzde 8'in ve hedef olan yüzde 12'in çok üzerinde olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, "Sektörün karlılık seviyeleri öz kaynağa katkı sunmaya devam ediyor ve dönem net karı geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 516 milyar TL'ye ulaşmış durumda." dedi.
KREDİ VE MEVDUAT BÜYÜKLÜKLERİ
Kredi ve mevduat büyüklüklerine de değinen Prof. Dr. Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: Krediler 15,4 trilyon TL'ye mevduat büyüklüğü ise 18,2 trilyon TL büyüklüğüne ulaşmış durumda. İlaveten Ekim ayı sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 144 seviyesinde olan yurtdışı borçlanma yenileme oranının sektörümüzün yabancı finansman kaynaklarına erişimi konusundaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,8 ile yüzde 3,2 olan tarihsel ortalamanın altında seyrediyor. Ayrılan yüksek miktardaki karşılılık sayesinde, kredi kartları kaynaklı artan takipte bireysel kredilerin banka mali bünyelerine ilave bir olumsuz etkisi beklenmiyor. Bununla birlikte gelişmeleri yakından takip ederek gelir düzeyine ve ihtiyaca göre hanehalkını ve bankamızın mali durumunu destekleyecek kararlar alıyoruz."
KART VE KREDİLERE YAPILANDIRMA FIRSATI
Kavcıoğlu, geçtiğimiz aylarda bireysel kart ve tüketici kredilerine yapılandırma fırsatı getirdiklerini ifade etti. Konuyla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Geçtiğimiz aylarda bireysel kartı ve tüketici kredilerine yapılandırma imkanı getirerek finansal tüketicilerin borçlarını ödeyebilmek kabiliyetlerini artırırken bankaların da aktif kalitesini desteklemiş olduk." dedi.
TEKNOLOJİ VE FİNANS
Teknolojinin finans alanı ile iç içe geçtiğine de dikkat çeken Kavcıoğlu, "İş yapış biçimlerinin değiştiği iş birliğinin vazgeçilmez hale geldiği bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün temelde küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler iklim krizi ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş süreci, dijital dönüşüm, veri ve bilgi teknolojilerinin güvenliğe artan dönemi, kripto varlıklar ve genç kuşakların farklı tercihleri dedirtiyor. Birbirine giderek daha fazla bağlanmış ve teknolojiye daha bağımlı hale gelmiş bir finansal sistemde saydığım hususlardan kaynakların risklerin yönetimi de önemli hale geldi. Teknolojilerin kuruluşlarımızın kültürüne entegre edilmesi de bu dönüşümün başarısında kritik bir rol oynamaktadır. Finans ekosisteminin aktörleri arasında artık sadece bankalar ve yatırım fonları değil; FinTech girişimleri, dijital bankalar ve veri odaklı büyük teknoloji platformları da bulunuyor. Kuşkusuz bu değişime finansal sistemin tüm paydaşlarının hızlı uyum sağlaması hayati bir önem taşımaktadır. Bu noktada BDDK olarak finans sektöründe güvenin tesis edilmesi yönelik sorumluluğumuz dışında gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu dönüşümün kolay olmayacağının farkındayız. Ancak sektörümüzün bu sürecin getireceği fırsatları değerlendireceğine inanıyoruz. Geleceği inşa etmekteki başarı için sadece yeniliklere açık olmak yetmez, bu yenilikleri doğru yorumlayabilmek ve kurumsal kültür ile bütünleştirmek de gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
FİNANSIN MERKEZİ TÜRKİYE!
Türkiye'nin finans alanında küresel güç ve merkez de olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, şu sözlerle konuşmasını bitirdi: "Türkiye'nin geleceği de bu vizyonla yerel avantajları küresel fırsatlara dönüştürme becerimizle şekillenecektir. Finansal teknolojiler ile sürdürülebilirlik odaklı stratejileri Türkiye'yi bölgesel bir finans merkezi haline getirecek anahtar unsur olarak görüyoruz. Ülkemizde dijital kanallar üzerinden sunulan bankacılık hizmetlerine yönelik düzenlemeler ile uluslararası güvenlik ve hizmet standartlarını hayata geçirdik. Siber güvenlik alanındaki çalışmaları güçlendirerek bankalarımızın ve müşterilerin güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı pekiştirdik. Bu kapsamda dolandırıcılık riskine karşı etkili mücadele edebilmek amacıyla bankaların işlem takip mekanizmaları kurmalarını zorunlu hale getiren kurallar oluşturduk. İlaveten kimlik doğrulama ve işlem güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemeleri de hayata geçirdik. Yaptığımız denetimler sonucunda tespit edilen sorunların çözülebilmesi için bankalara gerekli talimatları verdik. Finans dünyası yalnızca dijital dönüşüm değil, müşteri deneyiminden risk yönetimine kadar pek çok alanda yenilikleri aynı anda yaşamaktadır. Artık bilançoların ötesinde sürdürülebilir değer yaratma süreçlerini yönetebilen kuruluşların diğerlerinden pozitif bir şekilde ayrışacağı bir zaman içerisindeyiz. 2025 yılında sektörümüzü küresel standartlara tam uyumlu hale getireceğine ve rekabet gücünü artıracağına yönelik düzenlemeleri sürdüreceğiz. Nitekim 2024 yılında da likidite ve kredi risklerinin izlenmesi ilişkin uluslararası mevduat ile tam uyumlu iki yeni düzenlemeyi yürürlüğe koyduk. 2025 hedeflerimiz doğrultusunda finans dünyasında BASEL IV olarak bilinen standartların düzenlemelerimize entegre edeceğiz."
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın konuşmalarıyla ve T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özel video mesajı ile başlayacak olan zirve, T.C Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek Para Sohbetleri oturumu ile sona erecek.
BANKACILAR, TBB BAŞKANI'NIN MODERATÖRLÜĞÜNDE BİRARAYA GELİYOR
Zirvenin ilk paneli olan "Bankacılığın Geleceği" oturumu Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın moderatörlüğünde, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten sözcülüğünde gerçekleşecek.
Sipay Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu'nun özel sunumu ile devam edecek olan zirve, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben sözcülüğünde gerçekleşecek "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu oturumu ile sürecek. Ardından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop "Sürdürülebilir Finansman" başlıklı konuşması ile izleyenlere hitap edecek.
Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı'nın "Gelişen Pazarlarda Fintech Yatırımları ve Büyüme" konulu konuşmasının ardından Misyon Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir "Dijital varlıklar: Yabancı Yatırımlara Açılan Kapı" konulu sunumunu gerçekleştirecek.
BANKACILIK DIŞI FİNANSIN GÖRÜNÜMÜ FİNANS ZİRVESİ'NDE
Günün ikinci yarısı Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın "Bankacılık Dışı Finansın Görünümü" konulu sunumuyla başlayacak. Ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun "Sermaye Piyasalarında Görünüm" konulu konuşması ile izleyicilere seslenecek.
A Para spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Sermaye Piyasalarının Geleceği" panelinde, Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş yer alacak. Günün son özel sunumuysa Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Devrim Cengiz tarafından gerçekleştirilecek.
MEHMET ŞİMŞEK PARA SOHBETLERİ'NE KATILIYOR
12. kez düzenlenecek olan Para Sohbetleri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek.
GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Finansın geleceğine yön verecek olan "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", Borsa İstanbul, Emlak Katılım, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, RHG Enertürk Enerji, Sipay, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Yıldız Holding, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup co-sponsorluğunda gerçekleşirken, destek sponsorları Artaş Holding, Cengiz Holding, ColendiBank, Damat Tween, Finansal Kurumlar Birliği, Limak Holding, Misyon Yatırım Bankası, Papara, Philip Capital, Rixos Hotels, Torkam Holding oldu.