4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da

TEKNOLOJİ VE FİNANS

Teknolojinin finans alanı ile iç içe geçtiğine de dikkat çeken Kavcıoğlu, "İş yapış biçimlerinin değiştiği iş birliğinin vazgeçilmez hale geldiği bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün temelde küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler iklim krizi ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş süreci, dijital dönüşüm, veri ve bilgi teknolojilerinin güvenliğe artan dönemi, kripto varlıklar ve genç kuşakların farklı tercihleri dedirtiyor. Birbirine giderek daha fazla bağlanmış ve teknolojiye daha bağımlı hale gelmiş bir finansal sistemde saydığım hususlardan kaynakların risklerin yönetimi de önemli hale geldi. Teknolojilerin kuruluşlarımızın kültürüne entegre edilmesi de bu dönüşümün başarısında kritik bir rol oynamaktadır. Finans ekosisteminin aktörleri arasında artık sadece bankalar ve yatırım fonları değil; FinTech girişimleri, dijital bankalar ve veri odaklı büyük teknoloji platformları da bulunuyor. Kuşkusuz bu değişime finansal sistemin tüm paydaşlarının hızlı uyum sağlaması hayati bir önem taşımaktadır. Bu noktada BDDK olarak finans sektöründe güvenin tesis edilmesi yönelik sorumluluğumuz dışında gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu dönüşümün kolay olmayacağının farkındayız. Ancak sektörümüzün bu sürecin getireceği fırsatları değerlendireceğine inanıyoruz. Geleceği inşa etmekteki başarı için sadece yeniliklere açık olmak yetmez, bu yenilikleri doğru yorumlayabilmek ve kurumsal kültür ile bütünleştirmek de gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

FİNANSIN MERKEZİ TÜRKİYE!

Türkiye'nin finans alanında küresel güç ve merkez de olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, şu sözlerle konuşmasını bitirdi: "Türkiye'nin geleceği de bu vizyonla yerel avantajları küresel fırsatlara dönüştürme becerimizle şekillenecektir. Finansal teknolojiler ile sürdürülebilirlik odaklı stratejileri Türkiye'yi bölgesel bir finans merkezi haline getirecek anahtar unsur olarak görüyoruz. Ülkemizde dijital kanallar üzerinden sunulan bankacılık hizmetlerine yönelik düzenlemeler ile uluslararası güvenlik ve hizmet standartlarını hayata geçirdik. Siber güvenlik alanındaki çalışmaları güçlendirerek bankalarımızın ve müşterilerin güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı pekiştirdik. Bu kapsamda dolandırıcılık riskine karşı etkili mücadele edebilmek amacıyla bankaların işlem takip mekanizmaları kurmalarını zorunlu hale getiren kurallar oluşturduk. İlaveten kimlik doğrulama ve işlem güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemeleri de hayata geçirdik. Yaptığımız denetimler sonucunda tespit edilen sorunların çözülebilmesi için bankalara gerekli talimatları verdik. Finans dünyası yalnızca dijital dönüşüm değil, müşteri deneyiminden risk yönetimine kadar pek çok alanda yenilikleri aynı anda yaşamaktadır. Artık bilançoların ötesinde sürdürülebilir değer yaratma süreçlerini yönetebilen kuruluşların diğerlerinden pozitif bir şekilde ayrışacağı bir zaman içerisindeyiz. 2025 yılında sektörümüzü küresel standartlara tam uyumlu hale getireceğine ve rekabet gücünü artıracağına yönelik düzenlemeleri sürdüreceğiz. Nitekim 2024 yılında da likidite ve kredi risklerinin izlenmesi ilişkin uluslararası mevduat ile tam uyumlu iki yeni düzenlemeyi yürürlüğe koyduk. 2025 hedeflerimiz doğrultusunda finans dünyasında BASEL IV olarak bilinen standartların düzenlemelerimize entegre edeceğiz."

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın konuşmalarıyla ve T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özel video mesajı ile başlayacak olan zirve, T.C Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek Para Sohbetleri oturumu ile sona erecek.

BANKACILAR, TBB BAŞKANI'NIN MODERATÖRLÜĞÜNDE BİRARAYA GELİYOR

Zirvenin ilk paneli olan "Bankacılığın Geleceği" oturumu Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın moderatörlüğünde, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten sözcülüğünde gerçekleşecek.

Sipay Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu'nun özel sunumu ile devam edecek olan zirve, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben sözcülüğünde gerçekleşecek "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu oturumu ile sürecek. Ardından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop "Sürdürülebilir Finansman" başlıklı konuşması ile izleyenlere hitap edecek.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı'nın "Gelişen Pazarlarda Fintech Yatırımları ve Büyüme" konulu konuşmasının ardından Misyon Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir "Dijital varlıklar: Yabancı Yatırımlara Açılan Kapı" konulu sunumunu gerçekleştirecek.

BANKACILIK DIŞI FİNANSIN GÖRÜNÜMÜ FİNANS ZİRVESİ'NDE

Günün ikinci yarısı Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın "Bankacılık Dışı Finansın Görünümü" konulu sunumuyla başlayacak. Ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun "Sermaye Piyasalarında Görünüm" konulu konuşması ile izleyicilere seslenecek.

A Para spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Sermaye Piyasalarının Geleceği" panelinde, Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş yer alacak. Günün son özel sunumuysa Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Devrim Cengiz tarafından gerçekleştirilecek.

MEHMET ŞİMŞEK PARA SOHBETLERİ'NE KATILIYOR

12. kez düzenlenecek olan Para Sohbetleri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Finansın geleceğine yön verecek olan "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", Borsa İstanbul, Emlak Katılım, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, RHG Enertürk Enerji, Sipay, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Yıldız Holding, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup co-sponsorluğunda gerçekleşirken, destek sponsorları Artaş Holding, Cengiz Holding, ColendiBank, Damat Tween, Finansal Kurumlar Birliği, Limak Holding, Misyon Yatırım Bankası, Papara, Philip Capital, Rixos Hotels, Torkam Holding oldu.