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26 köpeği parçalamıştı! O doktorun evinden çıkanlar kan dondurdu!

Duyanları dehşete düşüren olayın adresi Ankara oldu. 26 köpeği sahiplenip ardından da parçalayarak öldürdüğü iddia edilen 28 yaşındaki doktor tutuklandı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen doktor, köpeklerin evin mutfak balkonundaki açık camdan çıkarak gittiklerini iddia etti. Ayrıca doktorun evinde yapılan aramalarda ise bıçak seti bulundu. İşte o doktorun evinden çıkanlar ve haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2025 20:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 20:21
26 köpeği parçalamıştı! O doktorun evinden çıkanlar kan dondurdu!

Ankara'da 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın (28) 12 yavru köpeği daha öldürdüğü iddia edildi. Duman'ın, sahiplenip öldürdüğü ileri sürülen köpek sayısı 26'ya ulaştı.

26 köpeği parçalamıştı! O doktorun evinden çıkanlar kan dondurdu!

ÇOK SAYIDA KÖPEK VE KEDİ VİDEOSU İLE FOTOĞRAFI VAR!

Hastanede doktor olan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde oturduğu eve götürdü. Sahiplendirdikleri köpeklerle ilgili bilgi almak isteyen hayvanseverler, Duman'a ulaşamayınca evine gitti. Duman'ın karşı çıkmasına rağmen eve giren ve köpekleri göremeyen hayvanseveler, köpekleri öldürüldüğü şüphesiyle şikayette bulundu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Duman, gözaltına alındı. Duman'ın cep telefonunda çok sayıda köpek ve kedi videosu ile fotoğrafı tespit edildi.

26 köpeği parçalamıştı! O doktorun evinden çıkanlar kan dondurdu!

TUTUKLANDI

Bunların bir kısmının ölü olduğu belirlendi. Görüntülerde kanlar içinde yatan 5 günlük yavru bir köpeğin olduğu da görüldü. Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde Duman'ın köpeklerle binaya girdiği görülürken, köpeklerin evden çıkış görüntülerine rastlanmadı. Duman, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

26 köpeği parçalamıştı! O doktorun evinden çıkanlar kan dondurdu!

"HAYVAN CESETLERİ"

Muhammet Mustafa Duman'ın, ilan üzerine ulaşıp sahiplendiği 12 yavru köpeği daha aynı şekilde öldürdüğü iddia edildi. Duman'ın, şimdiye kadar sahiplenip öldürdüğü ileri sürülen köpek sayısı 26'ya ulaştı. Ankara Baro Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, toplamda 26 köpeğin akıbetinin belli olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

26 köpeği parçalamıştı! O doktorun evinden çıkanlar kan dondurdu!

"Toplu bir şekilde hayvanları alıyor. Üstelik bu sadece son 1 ayda ulaştığımız bir sayı. Telefonunda başka görüntüler tespit edildi polis incelemesinde. Orada çok daha küçük yavru köpeklerin kanlar içinde yattığı ve ölü köpeklerle konuştuğuna dair görüntüler video kayıtlarından, telefondan anlaşıldı. Kamera kayıtlarından yine evden çöp poşetleriyle çıktığı anlar var. Bunlar çok yüksek ihtimalle hayvan cesetleri aslında. Fakat eve baktığınızda evde bir sürü çöp var. Yani çöplerini atmamışlar; ama sürekli bir çöp çıkışı gibi evden çıkışlar olduğunu görüyoruz. Görüntülerde yine hayvana dokunmaktan imtina ediyor. Bacaklarından, enselerinden tutuyor. Burada hayvana zarar verme kastıyla hareket ettiği çok açık."

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