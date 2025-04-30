26 köpeği parçalamıştı! O doktorun evinden çıkanlar kan dondurdu!

"Toplu bir şekilde hayvanları alıyor. Üstelik bu sadece son 1 ayda ulaştığımız bir sayı. Telefonunda başka görüntüler tespit edildi polis incelemesinde. Orada çok daha küçük yavru köpeklerin kanlar içinde yattığı ve ölü köpeklerle konuştuğuna dair görüntüler video kayıtlarından, telefondan anlaşıldı. Kamera kayıtlarından yine evden çöp poşetleriyle çıktığı anlar var. Bunlar çok yüksek ihtimalle hayvan cesetleri aslında. Fakat eve baktığınızda evde bir sürü çöp var. Yani çöplerini atmamışlar; ama sürekli bir çöp çıkışı gibi evden çıkışlar olduğunu görüyoruz. Görüntülerde yine hayvana dokunmaktan imtina ediyor. Bacaklarından, enselerinden tutuyor. Burada hayvana zarar verme kastıyla hareket ettiği çok açık."