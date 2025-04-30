26 köpeği parçalamıştı! O doktorun evinden çıkanlar kan dondurdu!
Duyanları dehşete düşüren olayın adresi Ankara oldu. 26 köpeği sahiplenip ardından da parçalayarak öldürdüğü iddia edilen 28 yaşındaki doktor tutuklandı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen doktor, köpeklerin evin mutfak balkonundaki açık camdan çıkarak gittiklerini iddia etti. Ayrıca doktorun evinde yapılan aramalarda ise bıçak seti bulundu. İşte o doktorun evinden çıkanlar ve haberin detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 20:21