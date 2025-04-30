GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı şartları

Kamu Memur Alım İlanları ve Son Başvuru Tarihleri
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 02.05.2025
Niğde Bor Belediyesi Memur Alım İlanı 09.05.2025
Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Memur Alım İlanı 02.05.2025
Trabzon Sürmene Belediyesi Memur Alım İlanı 02.05.2025
Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 09.05.2025
Çanakkale Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 09.05.2025
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 02.05.2025
Konya Cihanbeyli Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.05.2025
Osmaniye Kadirli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 08.05.2025
Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.05.2025
Malatya Pütürge Belediyesi Memur Alım İlanı 16.05.2025
Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 09.05.2025
Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Eri ve Memur Alım İlanı 16.05.2025
Konya Selçuklu Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 23.05.2025
Şanlıurfa Suruç Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.05.2025
Uşak Ulubey Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.05.2025
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 26.05.2025
Bursa Gemlik Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.05.2025
Düzce Yığılca Belediyesi Memur Alım ilanı 28.05.2025
Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Memur Alım İlanı 30.05.2025
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Zabıta Memuru ve Memur Alım İlanı 30.05.2025
İstanbul Beykoz Belediyesi Memur Alım İlanı 05.06.2025
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Memur Alım İlanı 30.05.2025
Zonguldak Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2025
Afyonkarahisar Işıklar Belediyesi Memur Alım ilanı 04.06.2025