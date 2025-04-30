GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı şartları

Başvuru Şartları Neler?

Kamu personel alımlarında başvuru koşulları, pozisyona ve kuruma göre farklılık gösteriyor. Genel şartlar ise şu şekilde sıralanıyor:

📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📍18 yaşını tamamlamış olmak,

📍En az lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak,

📍KPSS'li alımlar için istenilen puan türünden yeterli puanı almış olmak,

📍Görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

📍Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da muaf olmak,

📍Adli sicil kaydında yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.