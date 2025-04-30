Viral Galeri Viral Tıkla GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı şartları

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı şartları

Kamuda istihdam fırsatları her geçen gün artıyor! İŞKUR, belediyeler, üniversiteler ve devlet kurumlarına KPSS'li ve KPSS'siz personel alımlarına devam ediyor. Peki başvuru şartları neler? Hangi kadrolar için ilan yayınlandı? İşte İŞKUR personel alımları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:19
GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı şartları

2025 yılı itibariyle kamu kurumlarında memur ve işçi alımları devam ediyor. Yayınlanan kamu ilanlarında KPSS'li ve KPSS'siz birçok pozisyon için başvurular alınıyor. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar, kamu personel alımı ilanlarını takip ediyor. İŞKUR, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte 2025 kamu personel alımı ve açılan kadrolar…

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı şartları

Hangi Kadrolar Açıldı?

İŞKUR aracılığıyla kamu kurumlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında çok sayıda memur ve işçi pozisyonu için kadro ilanı yayımlandı. KPSS'li alımlarda adaylardan en az 60 puan istenirken, bazı ilanlarda KPSS şartı aranmayacak. İşte kamu kurumlarında açılan kadrolar…

Zabıta Memuru

Mühendis

Mimar

Tekniker

İtfaiye Eri

Şehir Plancısı

Mimar

Veteriner Hekim

Muhasebeci

Memur

Bilgisayar İşletmeni

İstatistikçi

Programcı

Grafiker

Hemşire

Fizyoterapist

Diyetisyen

Ekonomist

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı şartları

Kamu Memur Alım İlanları ve Son Başvuru Tarihleri

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 02.05.2025

Niğde Bor Belediyesi Memur Alım İlanı 09.05.2025

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Memur Alım İlanı 02.05.2025

Trabzon Sürmene Belediyesi Memur Alım İlanı 02.05.2025

Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 09.05.2025

Çanakkale Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 09.05.2025

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 02.05.2025

Konya Cihanbeyli Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.05.2025

Osmaniye Kadirli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 08.05.2025

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.05.2025

Malatya Pütürge Belediyesi Memur Alım İlanı 16.05.2025

Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 09.05.2025

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Eri ve Memur Alım İlanı 16.05.2025

Konya Selçuklu Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 23.05.2025

Şanlıurfa Suruç Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.05.2025

Uşak Ulubey Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.05.2025

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 26.05.2025

Bursa Gemlik Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.05.2025

Düzce Yığılca Belediyesi Memur Alım ilanı 28.05.2025

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Memur Alım İlanı 30.05.2025

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Zabıta Memuru ve Memur Alım İlanı 30.05.2025

İstanbul Beykoz Belediyesi Memur Alım İlanı 05.06.2025

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Memur Alım İlanı 30.05.2025

Zonguldak Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2025

Afyonkarahisar Işıklar Belediyesi Memur Alım ilanı 04.06.2025

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı şartları

Başvuru Şartları Neler?

Kamu personel alımlarında başvuru koşulları, pozisyona ve kuruma göre farklılık gösteriyor. Genel şartlar ise şu şekilde sıralanıyor:

📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📍18 yaşını tamamlamış olmak,

📍En az lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak,

📍KPSS'li alımlar için istenilen puan türünden yeterli puanı almış olmak,

📍Görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

📍Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da muaf olmak,

📍Adli sicil kaydında yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı şartları

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılıyor?

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilgili bağlantıya tıklayarak güncel kamu alımı ilanlarını görebilir, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylara ulaşabilirler.

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