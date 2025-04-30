Viral Galeri Viral Liste 1 Mayıs’ta marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri

1 Mayıs’ta marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de marketlerin çalışma düzeni oldu. BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros gibi zincir marketlerin 1 Mayıs 2025 Perşembe günü açık olup olmayacağı araştırılıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Peki 1 Mayıs'ta marketler çalışacak mı? Hangi saatler arasında açık hizmet verecek? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:18
1 Mayıs’ta marketler çalışıyor, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri

1 Mayıs 2025 yılı içerisinde Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu tarihte kamu kurumları, okullar, bankalar, eczaneler, postaneler kapalı oluyor. Vatandaşlar "1 Mayıs marketler açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. İşte BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri…

1 Mayıs’ta marketler çalışıyor, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri

1 Mayıs'ta Marketler Açık mı, Kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. Kamu kurumları kapalı olurken marketler, temel tüketim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına genellikle açık oluyor. BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros gibi zincir marketlerin 1 Mayıs Perşembe gününde açık olması bekleniyor. Marketlerin normal çalışma saatleri ise şu şekilde…

1 Mayıs’ta marketler çalışıyor, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri

Marketlerin Çalışma Saatleri

A101

Türkiye genelindeki A101 mağazaları, haftanın her günü sabah saat 09.00'da kapılarını açarak akşam 21.00'e kadar kesintisiz hizmet sunmaktadır.

1 Mayıs’ta marketler çalışıyor, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri

BİM

BİM marketleri, her gün 09.00 ila 21.00 arasında hizmet vermektedir. Tüm şubelerde haftanın yedi günü aynı saat düzeni uygulanmaktadır.

1 Mayıs’ta marketler çalışıyor, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri

ŞOK

ŞOK aktüel marketler, haftanın yedi günü boyunca sabah saat 09.00'da kapılarını açmakta ve müşterilerine akşam saat 21.00'e dek hizmet vermektedir.

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