1 Mayıs’ta marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de marketlerin çalışma düzeni oldu. BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros gibi zincir marketlerin 1 Mayıs 2025 Perşembe günü açık olup olmayacağı araştırılıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Peki 1 Mayıs'ta marketler çalışacak mı? Hangi saatler arasında açık hizmet verecek? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi